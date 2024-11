Jaka przyszłość Jacka Zielińskiego? [SONDA]

Herra od października ściślej współpracuje z dyrektorem sportowym i operacyjnie wspiera go w procesach zarządczych w obszarze sportu. Wiceprezes częściej jeździ na wyjazdy i przebywa w okolicach szatni drużyny. "Z kilku źródeł usłyszeliśmy, że ze strony Legii jest wola dalszej współpracy. Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni podczas rozmów na linii Herra - Zieliński" - czytamy na meczyki.pl.

Ma Ti - 18 minut temu, *.centertel.pl Z jednej strony sprzedał średnich piłkarzy za bardzo dobre pieniądze, z drugiej strony transfery przychodzące to totalna klapa.

Pytanie czy Legia jest w stanie znaleźć kogoś kto od razu podniesie poziom zarządzania w pionie sportowym czy będzie to kolejna osoba, która na Legii będzie się uczyć. odpowiedz

