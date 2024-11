KSW: Wrzosek szybko znokautował Scheffela

Sobota, 16 listopada 2024 r. 22:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Arkadiusz Wrzosek wygrał szóstą walkę w KSW - dziś w Gliwicach podczas XTB KSW 100 szybko pokonał Matheusa Scheffela. Legionista przyjął walkę na tej gali raptem parę tygodni temu. Dziś w klatce od samego początku zaczął okładać rywala, którego bardzo szybko posłał na matę. W parterze walka nie trwała długo - łącznie po 23 sekundach sędziowie przerwali walkę po serii potężnych ciosów Wrzoska, a Arek wygrał kolejny raz przez nokaut. Brawo!





25 seconds were enough! ? ?? Arek Wrzosek remains undefeated in heavyweight division ?



XTB #KSW100 | ▶️ KSWTV & @CANALPLUS_SPORT pic.twitter.com/O1fO62ykv1