Koszykówka: Terminarz najbliższych meczów Legii

Sobota, 16 listopada 2024 r. 09:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy wszystkich grudniowych meczów koszykarzy Legii Warszawa. Legionistów czekają 4 ligowe spotkania i jedno w ramach European North Basketball League.









Terminy najbliższych meczów Legii:

16.11 (SO) g. 15:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa

30.11 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek

06.12 (SO) g. 19:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń

11.12 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Bamberg Baskets

15.12 (ND) g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa

20.12 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych

28.12 (SO) g. 15:30 GTK Gliwice - Legia Warszawa

03.01 (PT) g. 19:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia

11.01 (SO) WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

19.01 (ND) Legia Warszawa - King Szczecin



