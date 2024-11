Nsame zostanie w Legii na kolejny sezon?

Okazuje się, że od początku były rozmowy nad transferem definitywnym, a umowa została skonstruowana jako wypożyczenia z klauzulą wykupu w celach podatkowo-księgowych. Włosi aktualnie opłacają część wysokiej pensji zawodnika. Wystarczyło, że piłkarz rozegrał niewielką liczbę meczów lub minut, aby zapis w kontrakcie został aktywowany, przez co umowa zostanie automatycznie przedłużona o rok (do lipca 2026). Legia ma zapłacić Como symboliczną kwotę, co oznacza, że Włosi bardzo chętnie pozbędą się gracza, który kompletnie się tam nie sprawdził. Póki co nikt nie informuje ile zawodnik będzie zarabiał w Warszawie. Według naszych informacji będzie to wysoki kontrakt. W tym sezonie pojawił się na boisku raptem 10 razy i w sumie rozegrał 410 minut. W tym czasie zdobył 2 bramki i jest wielkim rozczarowaniem. Dodatkowo całą sytuację komplikuje fakt, że zaczęły pojawiać się informacje, że współpraca na linii trener-piłkarz nie układa się najlepiej. Ponadto w mediach były także pogłoski o tym, że Legia Kameruńczyka chętnie wypożyczy już zimą.

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Najpierw to niech dostanie jakieś szanse, a nie Feio gada o mitycznym bieganiu kiedy w tym samym czasie biega dwa razy wolniejszy Pekhart. Ostatnie wejścia miał całkiem niezłe, wszystkie pojedynki główkowe wygrane, pokazuje się do gry, a i mógł mieć dwie asysty gdyby Kapustka i Wszolek się lepiej zachowali . Jakby dostał tyle minut co Gual to pewnie dziś większość by chętnie widziała wykupienie i miał by z 10 bramek. To jest rasowy napadzior tylko potrzebuje więcej minut i zaufania.. A gra paralityk Gual emeryt z CZech , albo budowlaniec z Korsyki.... Musiał cos tam pewnie chlapnąć Feio i tyle , widac że się ceni i nie daje sobie w kasze dmuchac... patrz ostatnia spina z Vinegretem... Ja się ciesze że zostaje tylko niech gra................... odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja bym go wzial na 3 sezony rosolka mielismy 5 odpowiedz

Kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl A po cholerę? odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dajcie mu minut to się zobaczy. Gość wg mnie na jakoś ale musi mieć serwis to nie jest gość do biegania i rozgrywania tylko typowy egzekutor. Ma więcej jakości niż Gual i Tomek. odpowiedz

s - 56 minut temu, *.supermedia.pl @Tylko Legia : Tyle, że Legia nie gra takiej piłki odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.aster.pl Q wa ktoś ten szrot oglądał, ktoś rekomendował I ktoś zatwierdzał. Tylko nikt za to nie odpowiada. odpowiedz

Kaban - 2 godziny temu, *.216.65 😁😁😁😂😂😂🤣🤣🤣

Brawo Jajcuś i Miodulski, normalnie Transfer dekady!!! odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Na tą chwile Nesame gra lepiej niż Pehart . odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com K@@@@ ma@ !!!!!!! odpowiedz

ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mamy napadziora na LATA !

odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie wiem, ale jak gra to daje radę. Wcale nie jest taki zły. odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pełen profesjonalizm! Jak to w Legii…ręce opadają po same kule… odpowiedz

pio - 2 godziny temu, *.plus.pl to jest aż nie pojęte, że ktoś do tej sytuacji doprowadził, przecież po miesiącu było wiadomo że to niewypał i nie trzeba było dawać mu minut , chyba że ktoś zapomniał jprd odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Super, on jeszcze odpali🚀 i będzie strzelał jak z armaty ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️.

Trzeba na człowieka stawiać i wierzyć w jego umiejętności.

Za mało i za wolno biega?

Trzeba przywiązać mu na treningu do pleców kawał mięsa i wypuścić wilczury.

A podczas spotkania puszczać nagranie szczekające sfory, biegnącej na polowaniu, za dzikiem. odpowiedz

sss - 1 godzinę temu, *.net.pl @Auror: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

L; - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 🤡 odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Składnica drewna zwiększa stany magazynowe. odpowiedz

Cch - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Coooooooo xd odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl No i to są prawdziwe piłkarskie jaja!!!

Zdrówka życzę wszystkim co ten bardak ogarniają rozumem, bo ja wysiadam. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Chyba czas zakończyć sondę. Amatorzy topią klub. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Ktoś naprawdę wierzy, że on ma 31 lat? odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: jak wierzę, z tym że 31 z 10-cio letnim stażem. odpowiedz

Autor Nsame? - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 👏🏆 - Nsame do końca sezonu odpowiedz

Zyga - 4 godziny temu, *.centertel.pl Cudowne info z wieczora 😐 odpowiedz

Zbigniew - 4 godziny temu, *.net.pl Ja bym dał mu więcej szans odpowiedz

PabLo - 3 godziny temu, *.com.pl @Zbigniew : zgadzam się odpowiedz

