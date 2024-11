Czy Legia wykupi Morishitę? Argumenty za i przeciw, opinie ekspertów, głos kibiców

Niedziela, 17 listopada 2024 r.

Wraz z końcem grudnia zakończy się również wypożyczenie do Legii Warszawa pomocnika, Ryoyi Morishity. Stołeczny klub ma jednak możliwość aktywowania klauzuli i sprowadzenia 27-latka do Warszawy na stałe, jednak musi podjąć decyzję jeszcze w tym miesiącu. Jak wyglądało niecałe 12 miesięcy Japończyka w Legii? Jakie są perspektywy jego dalszej gry w Warszawie? Jaką decyzję powinna podjąć Legia?









Ryoya Morishita był jednym z dwóch transferów przeprowadzonych podczas feralnego zimowego okienka w zeszłym sezonie. Dla wówczas 26-letniego Japończyka był to pierwszy wyjazd poza granicę swojego kraju, do całkowicie innego środowiska i społeczeństwa. Od początku było widać jednak, że nie będzie miał większych problemów z aklimatyzacją. Non stop uśmiechnięty zawodnik nie zdołał jeszcze zadebiutować, a już oczarował część kibiców swoim podejściem, pogodnym charakterem, czy filmikiem ze swoją popisową cieszynką imitującą helikopter. Do klubu sprowadzony został jako uniwersalny zawodnik, który miał wzmocnić rywalizację na obu wahadłach, choć głównie po prawej stronie boiska.



Jego pierwsze występy mogły napawać optymizmem. Choć Legia w lutym nie rozpoczęła dobrze rundy wiosennej, to Japończyk wyróżniał się na tle całej drużyny, za co otrzymał od nas nawet miano "plusa miesiąca". Z biegiem czasu i poprawiającą się grą innych zawodników, oczarowanie Morishitą zaczęło spadać. Był rzucany po różnych pozycjach, nie potrafiono znaleźć dla niego nominalnego ustawienia. Starał się, ale był nieefektywny w ofensywie, wiele jego prób dryblingów i dośrodkowań kończyło się fiaskiem, jak i również zmarnował sporo sytuacji, które mogły zakończyć się bramką. Na dodatek pokazał, że kompletnie nie radzi sobie w defensywie, w której popełniał proste błędy, gubił krycie bądź po prostu często go brakowało. Jego gra na pozycji wahadłowego traciła sens, a na koniec sezonu jego sprowadzenie oceniane było negatywnie.



fot. Mishka / Legionisci.com



Nowa twarz samuraja



"W przyszłym sezonie Morishita będzie miał jeszcze pół roku na udowodnienie swojej przydatności (...) Jeśli jednak ma pokazać pełnię swoich umiejętności, a szczególnie szybkość i drybling, które są niepodważalne, powinien dostać prawdziwą szansę jako zawodnik ofensywny, który nie ma większych zadań obronnych. Może okazać się, że w innej roli Morishita odzyska zaufanie i od nowa oczaruje warszawskich fanów" - pisaliśmy o Japończyku w posezonowym podsumowaniu transferów. Choć w pierwszych spotkaniach obecnych rozgrywek Japończyk nadal wystawiany był na wahadle, to nie trzeba było dużo czasu, by w klubie wyciągnęli podobne wnioski. Morishita był co raz częściej ustawiany w linii pomocy, czy po zmianie systemu na ten z czwórką defensorów nawet jako skrzydłowy.



Takie posunięcie opłaciło się, Japończyk od razu po tej zmianie dał od siebie więcej do gry drużyny. Pokazał kompletnie inną twarz i udowodnił, że może jeszcze być przydatny. Stał się bardzo aktywnym zawodnikiem i starał się cały czas pokazywać do gry. Bez zadań czysto defensywnych mógł więcej ryzykować, podejmował więcej prób dryblingu i nie bał się wchodzić w pojedynki z rywalami. Dodatkowo świetnie układała się jego współpraca z Rubenem Vinagre czy Luquinhasem, a ich wspólne akcje lewą flanką dawały drużynie wiele korzyści. Sam Morishita zaczął punktować, zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst, co czyni go drugim najlepszym asystentem w klubie. Znaczna poprawa dyspozycji Japończyka nie oznacza jednak, że nie ma w niej sporej ilości mankamentów. Nie potrafił w każdym spotkaniu utrzymać równej formy, raz zachwycał, żeby potem kompletnie irytować - szczególnie w spotkaniach z czołówką. Momentami przypominał siebie z zeszłego sezonu. Był niechlujny, brakowało mu skuteczności, marnował wiele dośrodkowań i sytuacji bramkowych.



fot. Woytek / Legionisci.com



Czas decyzji



Runda jesienna powoli się kończy, a wraz z nią szansa na pokazanie się Morishity z dobrej strony i ostateczne przekonanie władze klubu do wykupienia go na stałe. Choć już w marcu br. pojawiały się informacje, jakoby Legia miała skorzystać z tej opcji i pozyskać Japończyka, teraz, gdy czas na decyzję kończy się, są one coraz głośniejsze. Trener Goncalo Feio na jednej z konferencji prasowych podkreśli, że gdyby to zależało od niego, Morishita zostałby na stałe w Legii, chwaląc Japończyka za jego ciężką pracę, profesjonalizm i poświęcenie. - Rozmowy na temat Morishity nie muszą być prowadzone, bo wszystko zostało uzgodnione w styczniu, kiedy podpisywaliśmy umowę. Teraz jest kwestia skorzystania z zapisów kontraktowych (...) Cieszę się, że "Mori" przekonał wszystkich. Osobiście od początku byłem do niego bardzo przekonany. W Legii nie jest prosto, jeżeli chodzi o rywalizację. Zawodnik, który przychodzi z innej kultury, mimo wielu zalet, też nie ma łatwo - zgodził się ze szkoleniowcem dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.





