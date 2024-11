Kováčik zagrał w reprezentacji

Sobota, 16 listopada 2024 r. 17:21 źródło: 90minut.pl

Samuel Kováčik z Legii Warszawa wystąpił w reprezentacji Słowacji do lat 18 w przegranym 0-1 (0-0) towarzyskim meczu z Rumunią. 17-letni napastnik grał do 67. minuty, gdy zastąpił go Martin Bačík.









U-18: Rumunia 1-0 (0-0) Słowacja

Matei Manolache 79