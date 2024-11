Wyniki 16. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (23)

Mariol - 23.11.2024 / 23:37, *.wanadoo.fr Jest szansa załapać się na puchary. odpowiedz

Krzeszczu - 23.11.2024 / 19:20, *.bredband2.com Na prawde ogromnie przykro to powiedziec, i po niekad vqervia to, ale drezyna pod dowodztwem Gangu Olsena gra fenomenalny futbol. Plynnie, szybkie podania, akcje, strzaly, kombinacje.

Fredriksen po nawet niecalym pol roku to tak swietnie poukladal.

Faja jest tu juz niemal rok. Co do reszty, no effing comment. odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 23:56, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Feio jest w Legii ponad rok? Co Ty pier...isz? Najpierw się zorientuj zamiast zaczniesz wypisywać głupoty. A Lech też miał gorsze mecze jak z Motorem, Widzewem czy Puszczą. odpowiedz

Tutti Frutti - 24.11.2024 / 04:30, *.tvksmp.pl @Krzeszczu: prowadzi Lecha niecałe 3 miesiące dłużej, niż Feio Legię.

W Poznaniu niestety kapitalnie Lech grał i defensywnie i ofensywnie. Jak Legia próbowała rozkręcić akcję, to potrajali krycie, obstawiali innych legionistów, tak że trudno było groźnie podać do przodu. W tabeli mają świetny bilans strzelonych i straconych goli. Mam nadzieję, że ciuchcia w drugiej rundzie się wykolei. Zwraca uwagę też Raków, jak mało bramek stracili i że drużyna Papszuna jest do bólu skuteczna punktowo. I jest jeszcze Jaga.

Będzie trudno, ale ponoć marzenia się spełniają, wystarczy mocno wierzyć. Łatwiej mi jest sobie wyobrazić Legię w finale Pucharu Konferencji, niż z mistrzostwem Polski w tym sezonie. Oby był i finał i MP. odpowiedz

Krzeszczu - 24.11.2024 / 06:50, *.bredband2.com @Ju(L)ius: Polska mowa trudna mowa eh julius? Ciezko czytac ze zrozumieniem? Chodzilo sie na wagary? Trzeba dzis dzwigac ciezary? Skoro masz iloraz IQ rownie wysoki jak temperatura to ciezko z takim typem jak ty cokolwiek dyskutowac. Jaraj sie dalej, nie zabraniam, tylko pozniej umyj rece. odpowiedz

Ju(L)ius - 24.11.2024 / 18:08, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: To Ty masz chyba jakiś problem z niskim IQ, a polski język jest dla Ciebie aktualnie za trudny i zapomniany. Naucz się w końcu pisać poprawnie po polsku, a jak nie umiesz to napisz po szwedzku , a ja sobie już przetłumaczę. Napisałeś wyraźnie, że Feio jest w Legii niemal rok co oczywiście jest bzdurą i do tego się odniosłem. odpowiedz

Auror - 24.11.2024 / 18:35, *.centertel.pl @Krzeszczu:

Jedna różnica - w Lechu jest obecnie znacznie więcej dobrych zawodników.

Legia potrzebuje dobrego dyrektora od spraw transferów. Jeżeli tak się stanie, po 2-3 okienkach poziom będzie wyższy.

Mimo zadłużenia, kasa na bieżace zakupy jest i będzie, bo obecny trener super potrafi rozwijać zawodników indywidualnie.

Jacek Zieliński wszystko inne ogarnie.

A Feyo poukłada.

Oby tak to wyglądało, bo kolejna rewolucja znowu wszystko rozwali.

Jestem za tym, aby tak to wyglądało (obecna ekipa plus nowy człowiek od transferów) jeszcze przez conajmniej rok.

odpowiedz

Maik83 - 24.11.2024 / 19:10, *.centertel.pl @Krzeszczu: Amica nie gra w pucharach a nawet w pucharze Polski można cały tydzień doskonalić grę w spokoju nie ma co porównywać do nas odpowiedz

Krzeszczu - 17 godzin temu, *.bredband2.com @Ju(L)ius: no i po raz drugi zrobiles z siebie debela. Udowodniles ze czytanie ze zrozumieniem u ciebie to bardzo trudna sprawa. Cos jak ten ”trudnybmecz”, tylko ze chodzi o myslenie. odpowiedz

Krzeszczu - 16 godzin temu, *.tele2.se @Ju(L)ius: chciales, to masz.

Ännu en gång bevisar du med ditt svar att du är en person med begränsad intelligens. Ena stycket skriver du ”över ett år” för att i nästa hävda ”nästan är år”. Vilket är det ? För det är en väsentlig och markand skillnad. Jag vet vilket, för till skillnad från dej så vet jag vad jag säger och skriver. Du värkar inte förstå detta. Uppenbarligen har du verkliga läsförståelse problem. Vilket är normalt för människor med IQ lika stort som rumstemperatur. För dina två svar till mej är bara två i en uppsjö av rabbelbabbel goja. Fattar du detta nu? Eller behöver jag rita en teckning? odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Daj sobie spokój, Krzeszczu, nie siłuj się z trollem, bo on karmi się twoimi odpowiedziami. Najlepiej jest go całkiem ignorować, lub od razu po jego wpisie kazać mu spieprzać, i to kłusem.To gacopirz rozumie, reszta argumentów do malutkiego rozumku nie dociera.

Nie karmić trolla, niech żre gruz!!! odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Barnaba: Masz w zupelnosci racje! I tak powinienem zrobic.

Walic trolla 🤣

Dzieki i pozdro 🤝👍 odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 10:44, *.t-mobile.pl Jak widać nie jest tak łatwo faworytom w tej naszej lidze.... kazdy lapie zniżkę formy.... Amica strasznie spiela się na Legie.... zagrali na chyba 150%..... na szczęście mieli dwa tygodnie przerwy, ale i tak ten mecz z gieksa moze nie pojsc po ich mysli.... zależy jak długo balowali po 5:2..... dla nich to jak zdobycie mistrza!!! 😁 odpowiedz

(L)eming - 22.11.2024 / 21:50, *.vectranet.pl A nasz As Filip Rejczyk to kontuzja czy nie mieści się w składzie ostatniej drużyny ekstraklasy? odpowiedz

Wyrwikufel - 22.11.2024 / 10:13, *.netfala.pl Od tego weekendu Legia zaczyna marsz w górę tabeli. Rok zakończymy z 5 punktami straty do łacha, a na wiosnę zjadamy wszystkich po kolei i bawimy się w maju pod Kolumną Zygmunta. odpowiedz

Barnaba - 22.11.2024 / 11:14, *.orange.pl @Wyrwikufel: Jeżeli spełni się twoja przepowiednia, to kupię Ci cały duży komplet kufli (i zapas piwa do nich), żebyś nie musiał nikomu wyrywać kufla!!!👍 odpowiedz

Wyrwikufel - 22.11.2024 / 14:15, *.netfala.pl @Barnaba: OK, stoi. Jeśli moje przewidywania się spełnią to sobie kupię nowy litrowy kufel jak z Oktoberfest i wielopak tudzież dwa najbardziej znamienitego Królewskiego ;-) odpowiedz

Wołomin NR - 23.11.2024 / 00:17, *.centertel.pl @Wyrwikufel: wezmę piątkę bimbru jeśli to się spełni odpowiedz

Gregorio - 23.11.2024 / 08:00, *.plus.pl @Wyrwikufel:

Ja też tak myślę, 9 punktów to jeszcze nie jest wielka strata w tej lidze (Jagiellonia to wczoraj pokazała, dziś pewnie pokaże Lech a jutro Raków:)

A Legia dziś zaczyna przedświąteczną serię siedmiu zwycięstw z rzędu:) odpowiedz

Qwerty - 23.11.2024 / 08:05, *.net.pl @Wyrwikufel: patrząc na Twoje wcześniejsze "przepowiednie" to lepiej byłoby gdybys pisał, że Legia nie zdobędzie mistrza ani nie załapie się do pucharów. Wszystko co wcześniej pisałeś się nie sprawdziło więc zastanów się nad tym. odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 10:03, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: hiperoptymistyczne... ale wolę to, niż to ciagle marudzenie 👍

odpowiedz

Darek - 23.11.2024 / 11:44, *.chello.pl @Gregorio : Optymistycznie. Z jednym się tylko nie zgodzę. Co roku ostatni mecz przed świętami Bożego Narodzenia jest w plecy. To już nasza tradycja świąteczna. odpowiedz

Gregorio - 23.11.2024 / 12:51, *.plus.pl @Darek:

Czas zmienić tradycję:) Że Szwedami na wyjeździe ostatni mecz jest, a ci są już po sezonie i przed z nami będą mieli tylko dwa mecze w pucharach, a my 6. Dlatego myślę że będzie zwycięstwo:)

Pozdro! odpowiedz

