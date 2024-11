Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Legiografia (289)

Wtorek, 19 listopada 2024 r. 08:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilka tygodni temu miała miejsce premiera "Legiografii" - albumu przedstawiającego ruch kibicowski na Legii w ostatnich 25 latach. Autorem tej pokaźnej publikacji jest Michał Wyszyński, który dokumentował życie legijnych trybun z różnych perspektyw - początkowo cykając zdjęcia z Żylety, później z murawy - tak, by uchwycić to, co dzieje się na samej Żylecie.



ZAMÓW "LEGIOGRAFIĘ"









Album podzielony jest chronologicznie sezonami - od 1999/2000 do 2023/24. Z jednych zdjęć jest więcej, z innych mniej, te nowsze są większych rozmiarów ze względu na lepszą jakość. Szczególną wartość sentymentalną mają fotografie upamiętniające nasz stary stadion i wysłużone oflagowanie. Niektóre z kadrów przedstawiają także proces suszenia flag, szykowania opraw, czy też same choreografie, jak również kibicowskie akcje patriotyczne, czy zdjęcia przyjaciół z FC Den Haag. Nie brakuje także krótkich historii wybranych legijnych flag, wraz z ich zdjęciami. A czego brakuje? Zdecydowanie zdjęć z legijnych sekcji - hokeja, siatkówki i tych z kosza, gdzie hala wypełniana była po brzegi, a na trybunach prezentowane było choreografie - tych znajdziemy raptem kilka.



Całość uzupełnia tekst od autora, który opisuje poszczególne zdjęcia, zamieszcza też trochę kibicowskich historii oraz zdjęcia biletów/akredytacji. Na 485 stronach zamieszczonych zostało blisko 2000 zdjęć. Publikacja ma nie tylko słuszne rozmiary, ale i ze względu na bardzo dobrej jakości papier, waży swoje - więc zdecydowanie nie jest to książka do zabrania w trasę.



Cena albumu to 191,60 zł (w przedsprzedaży kosztował 150 zł). Część zysku ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cele kibicowskie pod patronatem SKLW. Dotychczas na Legii nie mieliśmy takiego wydawnictwa, które przedstawiałoby życie kibicowskie i twórczość ultrasów w taki sposób. Na pewno warto je mieć na swojej półce, szczególnie, że za lat kilkanaście, nawet zdjęcia współczesnych opraw będą miały wartość mocno sentymentalną.



Tytuł: Legiografia

Autor: Michał Wyszyński

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 485

Cena: 191,60 zł



ZAMÓW "LEGIOGRAFIĘ"



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.