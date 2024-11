Łyżwiarstwo

Marek Kania rozpoczyna starty w Pucharze Świata

Poniedziałek, 18 listopada 2024 r. 09:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczeniści reprezentacji Polski od kilku dni przebywają w Japonii, przygotowując się do pierwszych w tym sezonie startów Pucharu Świata. Wśród nich zawodnik łyżwiarskiej Legii, Marek Kania, który kolejny sezon ścigać się będzie ze ścisłą światową czołówką na dystansach 500 metrów (jego koronny dystans) oraz 1000 metrów.



Pierwsze zawody Pucharu Świata odbędą się w Nagano w dniach 22-24 listopada. Po nich Kania wraz z kadrą narodową zostaną w Azji i przemieszczą się do stolicy Chińskiej Republiki Ludowej. W Pekinie bowiem rywalizacja w Pucharze Świata będzie miała miejsce dokładnie tydzień później - od 29 listopada do 1 grudnia. Kolejnym międzynarodowym startem dla legionisty będą Mistrzostwa Europy, które w dniach 10-12 stycznia rozegrane zostaną w Heerenveen, w Holandii.



Terminarz międzynarodowych startów Marka Kani w sezonie 2024/25:

22-24 listopada: Puchar Świata w Nagano (Japonia)

29 listopada - 1 grudnia: Puchar Świata w Pekinie (Chiny)

10-12 stycznia: Mistrzostwa Europy w Heerenveen (Holandia)

24-26 stycznia: Puchar Świata w Calgary (Kanada)

31 stycznia - 2 lutego: Puchar Świata w Milwaukee (USA)

21-23 lutego: Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim

28 lutego - 2 marca: Mistrzostwa Świata w Heerenveen (Holandia)

13-16 marca: Mistrzostwa Świata na dystansach w Hamar (Norwegia)