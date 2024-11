Ważą się losy Morishity

27-latka widziałyby u siebie kluby z 2. Bundesligi i ligi duńskiej, ale decyzja należy do Legii. Kilka dni temu analizowaliśmy, czy zawodnik powinien zostać wykupiony . Zapytaliśmy także Was o opinię. Dotychczas Morishita wystąpił w 39 meczach stołecznego zespołu, zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Kibic w kapciach - 50 minut temu, *.play-internet.pl Wykupic i wypozyczyc niech go ogrywaja. odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wykupić i sprzedać jak pisał przedmówca. Po to się robi testy by sprawdzić czy dobrze kiwa jako tako. To kupić niech w kolejnej fazie LK pokiwa i opchnąć za dwie bańki. Górnik też sprzedał za tyle swojego Japończyka do Niemiec. odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gość za późno do Europy trafił. Gdyby miał 21-22 lata to dzisiaj by szedł do 1 bundesligi za 5-10 M. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie kupować! Czekam na kolejnego perspektywicznego 35 latka, koniecznie z Płw Iberyjskiego. Najlepiej żeby w CV miał 28 klubów, 7 poważnych kontuzji i 60 oficjalnych meczów w których zdobył 2 bramki i dołożył jeszcze 3 asysty! odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Zainteresowanie innych klubów się skończy i zostaniemy z tym sympatycznym gościem, który piłkarsko niewiele wnosi. Ale z drugiej strony, jak się czyta kim się Legia interesuje ... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Yaya Banana jest do wzięcia odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wykupić i sprzedać tym klubom 2 bundesligi. Trzeba sobie pomagać. Jak helmuty go chcą to trzeba im pomóc. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl @Obcy: Najlepsze rozwiązanie odpowiedz

Daras - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brać bo tu i tak nic lepszego się nie kroi a przerabiać koleinę wymysły tęgich głów tylko kasa leci a grajków brak odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Daras: wolę młodych z dwójki i u19 niż jego. Wykupić i sprzedać odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie wykupywać. Kasę przeznaczyć na Ewertona z Banika. odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Rytm: ja bym sciagnal Piotrka Zielińskiego, walukiewicza i puchacza!! w reprezentacji się sprawdzają!! 😁😁 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.