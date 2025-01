Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Cuda na kiju (293)

Poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W zeszłym roku wydana została książka Piotra Chłystka poświęcona w stu procentach hokejowej reprezentacji Polski na przestrzeni wielu lat. I choć dzisiaj hokejowa Legia nie ma drużyny seniorskiej, to przez wiele lat jej zawodnicy pełnili ważne role w biało-czerwonej reprezentacji. "Cuda na kiju. Niezwykła historia hokejowej reprezentacji Polski" - to pozycja przede wszystkim dla sympatyków hokeja na lodzie.









W publikacji znajdziemy informacje dotyczące naszej drużyny narodowej od pierwszych występów po stan obecny. Nie ma co prawda zebranych wszystkich meczów, składów, strzelców itp. Znajdziemy natomiast relacje i historyjki przekrojowo z każdego okresu. Także z Mistrzostw Świata w Krynicy z lat 30., w których w reprezentacji Polski znaleźli się Kazimierz Materski oraz Karol Szenajch z Legii. "O tym, które miejsce zajmie na koniec ekipa Harolda Farlowa, miała zadecydować jeszcze jedna potyczka z Czechosłowacją. W trakcie tego niezwykle ostrego spotkania sędzia Andre Poplimont przez pomyłkę nałożył karę na Kazimierza Sokołowskiego. Ta decyzja rozzłościła polską publiczność. Jeden z kibiców nie wytrzymał i rzucił w kierunku Belga kaloszem, który wylądował na tafli. Warto zaznaczyć, że w tamtych czasach słowem 'kalosz' nie określano jednak wielkiego gumowego buta, tylko znacznie mniejszą gumową nakładkę ochronną na obuwie. Może właśnie dlatego arbiter nie zauważył, co się stało, więc widzowie zaczęli wołać: Sędzia, kalosz!, by zwrócić uwagę Poplimonta na przedmiot mogący przeszkodzić w grze. Dopiero po dłuższej chwili z lodu usunął go Josef Malecek, ale zwrot 'sędzia kalosz' już na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu i stał się popularnym hasłem wykorzystywanym w momentach, gdy kibicom nie podobają się decyzje osoby zarządzającej meczem" - czytamy w jednym z pierwszych rozdziałów.



Przeczytamy m.in. o starcie Polaków na Igrzyskach w Oslo w 1952 roku. "Naszą reprezentację dopuszczono do rywalizacji, chociaż od dłuższego czasu nie uczestniczyła w zmaganiach międzynarodowych. Jej opiekunem w Norwegii był Mieczysław Kasprzycki - dwukrotny olimpijczyk (1936 i 1948), który urodził się w Ostrawie i hokejowego rzemisła uczył się za naszą południową granicą. Kasprzycki zaprosił do zespołu wielu zawodników, którzy jeszcze nigdy nie grali w kadrze w meczach o stawkę. Kilku było związanych z Legią Warszawa (na początku dekady występującą pod szyldem Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego), która w latach 1951-57 zdominowała rozgrywki ligowe i siedem razy z rzędu sięgała po złoto. Wśród nich był świetny i twardo grający obrońca Kazimierz Chodakowski, uznawany później za jednego z najlepszych defensorów w dziejach naszego hokeja. Dodajmy, że w składzie znalazło się również kilku przedstawicieli KTH Krynica, a więc mistrza kraju z 1950 roku. Klub, który wówczas przez chwilę funkcjonował jako Unia Krynica, był prawdziwą kuźnią talentów i miejscem, w którym dojrzewali doskonali zawodnicy, często grający później m.in. z Legii" - czytamy w rozdziale poświęconym latom 50.



W książce znajdziemy więcej legijnych akcentów, także w rozdziałach poświęconych obecnej reprezentacji Polski, w której nie brakuje naszych wychowanków - jak Filip Komorski (w Legii grał również jego dziadek, Włodzimierz) czy Mateusz Bepierszcz. Książka "Cuda na kiju" to jednak przede wszystkim lektura, która zainteresuje sympatyków hokeja.



Tytuł: Cuda na kiju

Autor: Piotr Chłystek

Rok wydania: 2024

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Liczba stron: 287

Cena okładkowa: 49 zł



