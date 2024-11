Legijne zbiórki na świąteczną paczkę na Kresy oraz pluszaków

Wymienione poniżej produkty można przywozić do pubu Źródełko przy ul. Myśliwieckiej 9 w godzinach jego otwarcia przez cały tydzień. W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu mailowego: legiapamietamy11916@gmail.com lub na profilu FB - Legia PamiętaMY. Zbiórka zostanie zakończona 29 listopada. Poniżej lista produktów, które chcemy zebrać: - Czekolada - dowolna, standardowa tabliczka - Delicje - ciastka - Ptasie mleczko - Kawa mielona - 250/500g - Herbata - dowolne opakowanie - Makaron - dowolne opakowanie - Szynka w puszce Krakus - Owoce w puszce - Masa makowa - 800g - Olej - 1 litr

Przed niedzielnym meczem z Cracovią Dobrzy Ludzie zbierać będą nowe pluszaki, które przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane dzieciom przebywającym w szpitalach. Zbiórka będzie miała miejsce na stoisku DL w pobliżu sklepu Żyleta. Przypominamy także o trwającej do 29 listopada włącznie akcji - Legijnej Świątecznej Paczce na Kresy .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.