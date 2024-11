Oznacza to, że na stadionie zasiądzie ok. 7000 osób. W obecnym sezonie wyjazdowe mecze Legii wypełniły stadiony w Kielcach, Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu.

Na niespełna 2 tygodnie przed meczem 17. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec i Legią Warszawa wszystkie wejściówki na to spotkanie zostały sprzedane.

n - 5 godzin temu, *.172.85 7000 widelców potrzeba. odpowiedz

Kacperek - 6 godzin temu, *.chello.pl Czy wiadomo kiedy przeciwnicy Legii , nie wypelnili stadionu ? odpowiedz

B. - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Kacperek: w Gdańsku :) odpowiedz

kubarson - 4 godziny temu, *.69.130 @B.: ja jednak uznalbym to za komplet, poniewaz zostala tam obnizona ilosc dostepnych miejsc do 25 tysiecy bodajze. I taka liczba kibicow pojawila sie na meczu :) odpowiedz

