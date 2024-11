Legioniści trenowali bez Nsame i Barcii

Wtorek, 19 listopada 2024 r. 15:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do sobotniego meczu z Cracovią w okrojonym składzie. We wtorkowym treningu, który rozpoczął się o godz. 13, wzięło udział 16 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Na murawie obecny był Kacper Tobiasz, ale nadal ma usztywnioną rękę i jak sam przyznał - na razie nie wie kiedy będzie do dyspozycji trenerów. Zabrakło kadrowiczów, kontuzjowanych oraz Jean-Pierra Nsame i Sergio Barcii.

















Hiszpański obrońca ostatni raz na boisku pojawił się 15 września w meczu z Rakowem Częstochowa i w pierwszej połowie doznał kontuzjo. Od tamtego meczu tylko dwukrotnie znalazł się w kadrze meczowej - ostatnio w meczu z Dinamem Mińsk. Z kolei Jean-Pierre Nsame póki co jest dużym rozczarowaniem - zabrakło go w kadrze drużyny w Poznaniu, wcześniej 3 spotkania z rzędu pojawiał się na murawie wchodząc z ławki rezerwowych.



Na zgrupowaniach reprezentacji narodowych przebywają: Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jordan Majchrzak. Urazy leczą: Jan Leszczyński, Claude Goncalves, Maximillian Oyedele i Juergen Elitim.



Wtorkowe zajęcia trwały 80 minut i niemal w całości były poświęcone kwestiom taktycznym, a przyglądała mu się liczna grupa pracowników klubu, którzy na co dzień urzędują w biurach przy Łazienkowskiej 3. Legia co miesiąc organizuje integracje różnych działów klubu, połączone ze wspólnym obiadem w LTC.



Mecz Ekstraklasy Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w sobotę, 23 listopada o godz. 20:15.