Sonda: Jak oceniacie pracę Goncalo Feio?

Do tej pory Portugalczyk prowadził stołeczny zespół w 32 spotkaniach, z czego 62% były zwycięskie, a średnia punktów to 2,09 na mecz. Ze wszystkich oddanych głosów 32% wybierało opcję "dobrze", a 27% "dostatecznie". Okres najniższych ocen przypadł na wrzesień, kiedy to "Wojskowi" nie potrafili wygrać w lidze trzech meczów z rzędu. W październiku zespół wrócił na właściwe tory, a tym samym poprawiły się oceny pracy szkoleniowca.

Johny - 2 godziny temu, *.153.224 Trener nie odpowiada za zakupy. Gra tymi których mu prezes z dyrektorem sportowym kupią, albo akademia dostarczy. Trener odpowiada za: przygotowanie do sezonu, taktykę na konkretny mecz i działania podczas meczu.



1. Przygotowanie do sezonu - plus. Nareszcie w październiku gracze nie są "zmęczeni sezonem" i mają siły biegać co trzy dni. To spora odmiana w stosunku do poprzednich lat. Kosztem budowania szczytu formy na październik jest oczywiście słabszy wrzesień ale moim zdaniem warto.

2. Taktyka na konkretny mecz - plus. Oprócz meczu z Lechem gdzie może błędem było aż tak ofensywne wyjście nie mam zastrzeżeń.

3. Reagowanie na sytuację na boisku. Nie jest idealnie do Berga mu jeszcze sporo brakuje, ale jest postęp. Nie ma panicznego bronienia jednobramkowych przewag, nie ma odpuszczania gdy chwilowo nie idzie. No i przede wszystkim trener nie ma problemu by zdjąć słabszego zawodnika nawet jeśli jak to się mówi na niego stawia.



Ogólnie moim zdaniem w tej chwili to najlepszy trener od czasu pierwszorocznego Berga.



A chyba nikt nie ma wątpliwości że wtedy Berg dysponował lepszym składem niż obecnie Feio. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se Pare lat temu pisalem kilka razy jak chetnie chcialbym by Jon Dahl Tomasson przyszedl do / przejal Legie.

W miedzy czasie szwedzi poszli po rozum do glowy, wykopali swojego michniewicza i zatrudnili tegoz to Jona. A szwecja z topornej i nedznie nudnej i kanciastej druzyny grajacej na 1-0 czy 1-1, przerodzila sie w fenomenalnie grajacy zespol. Rozwala kazdego strzelajac krocie bramek. Ostatnio w meczu o nic 6-0. Jest chyba w calej NL druzyna o najwiekszej liczbie strzelonych goli (moge ske mylic)



W miedzyczasie my, tzn Legia, siegnela po tak wielkich wirtuozow, ktorzy nigdy nigdzie nic nie osiagneli jak Kosta Runkajic czy niewychowany prostak Faja.

A tak malo bylo trzeba aby losy, czy historia potoczyly sie zupelnie inaczej… odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Niepotrzebne rozmyślanie....

Każdy wie że potrzebujemy:

- Dyrektora sportowego

- Trenera z osiągnięciami

- Piłkarzy w gazie którzy coś znaczyli w poprzednim klubie



Dopóki się to nie zmieni niema co się pytać CO MY MYŚLIMY O KOLEJNYM RANDOMOWYM TRENERZE CZY TRANSFERACH PIŁKARZY TJ NSMAE NP....



To jakaś farsa jak klub jest zarządzany.

7 lat wiecznych pomyłek i wstydu w lidze wystarczy. Końcówka roku zobaczymy co kudłaty wymyślił tym razem 😁 odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wyniki są słabe ale nie wynikają ze słabej pracy Feio, tylko słabej pracy pana Jacka. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ocena pracy Feio: bardzo dobrze.

Ocena wyników: słabo.



odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Proszę o następną sondę z pytaniem: jak kibice oceniają pracę "trenera" Malarza i jego słowa, że "nogami się nie broni" i oni takich obron bramkarzy nie uczą?🤔 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: Malarz był ograniczonym bramkarzem(nigdzie kariery nie zrobił),przyspawanym do linii i nie dziwne,że nie umie wytrenować chłopaków jak należy.(stara szkoła bronienia). Jak można nie bronić nogami? Obrona nogami jest tak samo skuteczna jak rękami, ale to trzeba ćwiczyć. Nasi bramkarze są sztywni. Jak patrze jak broni Milosević z Radnicki to, to jest kocur.Gibki,zwinny,brawurowy w wyjściach,refleks.I to już stary chłop, nasi młodzi a tacy kołkowaci. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa:

Pelna zgoda co do Malarza, jak dla Mnie to on i nei tylko on bazuje na tym że mówi że jest legionistą ale pytanie czy chcemy legionistów czy ludzi dużo bardziej profesjonalnych z którymi osiągniemy sukcesy jako klub. odpowiedz

Nikodem - 4 godziny temu, *.orange.pl Słaby mocny w słowach ja bym go zwolnił odpowiedz

Max Kanada - 3 godziny temu, *.190.215 @Nikodem: Jedyne gdzie możesz go zwolnic to w Football Manager, i Twoich fantazjach.

Nie pozdrawiam odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Ja sumarycznie Feio oceniam słabo.

(-) niewykreował 16-17 ludzi do podstawowego składu.

(-) żaden zawodnik nie rozwinął się pod jego okiem.(wielu poczyniło regres).

(-) porażki z czołówką( zasłużone).

(-) słabo reprezentuje klub na zewnątrz (faki,i inne kontrowersje).

(-) opiniowanie nowych nabytków jako super transfery(przed sezonem,czyli mydlenie kibicom oczu).

(-) zapowiadanie wyjątkowego sezonu i super stylu gry oraz walki o MP( póki co nic z tego nie widać).

(-) nie rozegrał póki co żadnego wybitnego meczu,który kibice zapamiętałaby na długo.(a tych meczów było niemało).



(+) zmiana systemu gry( dał się przekonać, do tej zmiany).

(+) dobre wyniki w LK.(choć to byli najłatwiejsi rywale w grupie,Betis niezdeterminowany).

Moja ocena w skali ocen szkolnych: 3. odpowiedz

Remino - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: w punkt! odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: Porażki z czołówką-1 jedna zasłużona, z Pogonią i Rakowem to niekoniecznie, z Cracowią zobaczymy. odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Znawca: Też tak samo go oceniam.Wszystkie punkty jakie opisałeś są właśnie takie. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Ciekawi mnie czy Feio ma wpływ na transfery?Jeżeli tak to w jakim stopniu? Wtedy jest winien i transferów i słabych wyników.

Jeżeli nie ma żadnego wpływu na transfery to tak krawiec kraje jak mu materiał staje. I żaden trener nie zrobi dobrej drużyny ze stada gamoni. odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Uwielbiam Pana Trenera Gonzalo Feio. To świetny szkoleniowiec i szczerze wieżę że Legia zdobędzie mistrzostwo pod jego wodzą. odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl Aby zbudować dobry zespół potrzebna jest kasa. Niestety nie mamy na chwilę obecną tyłu dobrych piłkarzy, aby zbudować dwie silne jedenastki. Dlatego widzę że od 2 sezonów powstała koncepcja gramy jak najdłużej w pucharach, aby trzepać hajs, a na polskim podwórku tak, aby pucharów nie zabrakło w kolejnym sezonie. Po to Mioduski zabiegał o kolejny format pucharów w postaci ligi konferencji, abyśmy tam zdobywali punkty do rankingu i pieniądze. Ktoś powie śmieszna, trzecia liga pucharowa. Może i racja, ale lepsza taka niż żadna. Sorry, na chwilę obecną przegrywamy w rankingach z potężną liga czeską, więc z czym do ludzi. Potrzeba czasu, aby to wszystko zbudować, ruszyć do przodu. Liczę na to że w tym sezonie uda się dojść do półfinału LKE, a co za tym idzie mieć fundusze na rozwój, lepsze transfery i dobra opcje negocjacyjną przy zakupie zawodników. Jednak gra w pucharach, to pokazanie się innym klubom, managerom, możliwosc transfery do lepszego klubu. Taka promocja. Smutne jedynie jest to, że te punkty które zbieramy od kilku lat do rankingu, gdzie istnieje szansa że za niedługo 2 kluby będą uczestniczyć w eliminacjach LM, należą się całej lidze. Bo z całym szacunkiem, ale czy Cracovia, Lech lub Pogoń dołożyły się do tego dorobku? To My mamy szansę na rozstawienie w każdej rundzie LE i LKE. My tracimy siły, aby wznieść na wyżyny Polska piłkę, a później z braku sił, braku mocnej ławki rezerwowych otrzymujemy oklep od lecha, który zmierza po MP. Czy tak to powinno wyglądać? Czy jako bodajże 79 drużyna w Europie nie powinniśmy od razu mieć zapewnioną grę w pucharach w kolejnym sezonie? Bez naszego dorobku, bez Legii nigdy polska piłka nie będzie mieć szans na zaistnienie w światowym futbolu . odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Piotrek: wystarczy co okienko kupować dwóch dobrych,porządnych, do pierwszego składu,niż przepalać kasę na szrot.(pewnie ważne prowizje).i tak już przez 6 okienek szanownie nam urzędującego dyrektora sportowego.Koncepcja gry w pucharze tymbarku jest złą koncepcją! Należy walczyć o mistrzostwo i celować chociażby w LE. Tyle pieniędzy co zostało przemielone to powinniśmy mieć kadrę dużo mocniejszą,przynajmniej 16-17 ludzi pokroju i umiejętności Elitima.On kosztował grosze a ma jakość! odpowiedz

Wnikliwy - 4 godziny temu, *.orange.pl Brakuje możliwości głosowania " dla nas liczy się tylko mistrzostwo" 🤣 odpowiedz

Cieciu - 5 godzin temu, *.orange.pl z tym składem to Guardiola by tu więcej nie zdziałał... odpowiedz

Cezar. - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dobrze.gdyby było zwycięstwo z Jagiellonią w lidze(Marciniak) i remis z Lechem to bardzo dobrze,szefostwo Legii nie przełożyło tego meczu a to duży błąd (to nie obciąża Fejo) odpowiedz

Moty(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Cezar.: pamiętam, że sam Fejo nie był zainteresowany przekładaniem meczy. To nie usprawiedliwia wyników. Trener "gra" tylko do pierwszego gwizdka. To jakość piłkarzy, a w naszym pilkarzom raczej jej brak, wygrywa już mecz na murawie. odpowiedz

Gad - 5 godzin temu, *.strzyzowski.net Nie ma co gdybać braliśmy słabo a punkty zdobywaliśmy ze słabymi drużynami jak przyszły mecze z lepszymi drużynami to dostawaliśmy w czapkę A konferencja ligi Europy to jest puchar drużyn gorszych od naszej. P lidze Europy są drużyny na naszym powiedzmy poziomie albo ciut lepsze. Póki co nie ma się czym podniecać bo mistrza będzie bardzo ciężko zdobyć odpowiedz

B. - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Kibice pamiętają o ostatnim meczu, żyją wyłącznie emocjami związanymi z ostatnim zwycięstwem bądź przegraną.

Legii brakuje paru punktów w lidze, gdyby byli na podium to można by oceniać jako 5- odpowiedz

