eMŚ: Polska poznała rywali

Zwycięzcy każdej grupy awansują do turnieju finałowego, a wicemistrzowie grup oraz czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów (jeśli zajęli niższe niż drugie miejsce w swojej grupie eMŚ) zagrają w barażach o cztery pozostałe miejsca w finałach MŚ. Grupa G: przegrany: Hiszpania / Holandia Polska Finlandia Litwa Malta Grupa A: zwycięzca: Niemcy / Włochy Słowacja Irlandia Północna Luksemburg Grupa B: Szwajcaria Szwecja Słowenia Kosowo Grupa C: przegrany: Portugalia / Dania Grecja Szkocja Białoruś Grupa D: zwycięzca: Francja / Chorwacja Ukraina Islandia Azerbejdżan Grupa E: zwycięzca: Hiszpania / Holandia Turcja Gruzja Bułgaria Grupa F: zwycięzca: Portugalia / Dania Węgry Irlandia Armenia Grupa H: Austria Rumunia Bośnia i Hercegowina Cypr San Marino Grupa I: przegrany: Niemcy / Włochy Norwegia Izrael Estonia Mołdawia Grupa J: Belgia Walia Macedonia Północna Kazachstan Liechtenstein Grupa K: Anglia Serbia Albania Łotwa Andora Grupa L: przegrany: Francja / Chorwacja Czechy Czarnogóra Wyspy Owcze Gibraltar

W Zurichu rozlosowano grupy eliminacyjne strefy europejskiej do mistrzostw świata, które w czerwcu i lipcu 2026 roku zostaną rozegrane w USA, Meksyku i Kanadzie. Polska znalazła się w grupie G, a jej rywalami będą: przegrany z pary Hiszpania / Holandia oraz Finlandia, Litwa i Malta. Mecze eliminacyjne rozgrywane zostaną od marca do listopada 2025 roku.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl i po co grać, najlepiej niech od razu przyznają awans losowanym z 1 koszyka a baraze 2 z koszykow.

:)😎 odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Raczej zostaje walka o drugie miejsce i gra w barażach.... odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to… pograne! Może na baraże starczy sił, ale to też nie jest pewne. Probierz będzie musiał sobie znowu chlapnąć;) odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to peszko wraca do reprezentacji...... odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Drugie miejsce jest w zasięgu. odpowiedz

ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Losowanie bajka ale nasi i tak są w stanie ……😜😉 odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl A z drugiego miejsca można wyjść z grupy? odpowiedz

