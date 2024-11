17. kolejka Ekstraklasy. Remis Lecha

Trwa 17. kolejka Ekstraklasy. Obydwa piątkowe mecze zakończyły się remisami. Choć wydawało się, że Cracovia wygra z Zagłębiem, zespół z Lubina zdołał wyrównać w samej końcówce spotkania. Z kolei Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Piastem. W sobotę czeka nas m.in. pojedynek dwóch beniaminków - GKS-u Katowice i Lechii. Ciekawie zapowiada się niedzielne spotkanie, w którym Pogoń podejmie Jagiellonię. Na zakończenie kolejki Radomiak pojedzie do Lublina.

Wyrwikufel - 21 godzin temu, *.netfala.pl Jedziemy nadal z ekstraklapą jak z furą gnoju! W niedzielę rozbijamy Stal pewnie wywożąc punkty z Podkarpacia. Dobrymi wiadomościami będą również straty punktów łacha, medalionów i diskopolowców. odpowiedz

