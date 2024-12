Trwa 17. kolejka Ekstraklasy

Niedziela, 1 grudnia 2024 r. 16:51 Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 17. kolejka Ekstraklasy. Obydwa piątkowe mecze zakończyły się remisami. Choć wydawało się, że Cracovia wygra z Zagłębiem, zespół z Lubina zdołał wyrównać w samej końcówce spotkania. Z kolei Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Piastem. W sobotę Raków po raz kolejny wydarł zwycięstwo w ostatniej akcji meczu. Remisem zakończyło się spotkanie Pogoni z Jagiellonią. Na zakończenie kolejki Radomiak pojedzie do Lublina.