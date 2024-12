Wyniki 17. kolejki Ekstraklasy

Za nami 17. kolejka Ekstraklasy. Obydwa piątkowe mecze zakończyły się remisami. Choć wydawało się, że Cracovia wygra z Zagłębiem, zespół z Lubina zdołał wyrównać w samej końcówce spotkania. Z kolei Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Piastem. W sobotę Raków po raz kolejny wydarł zwycięstwo w ostatniej akcji meczu. Remisem zakończyło się spotkanie Pogoni z Jagiellonią. Legia straciła punkty w samej końcówce po koszmarnym błędzie bramkarza i nie wykorzystała szansy na zbliżenie się do czołówki. Na zakończenie kolejki Radomiak przegrał w Lublinie.

hen ryk - 15 godzin temu, *.net.pl nie pierwsza i nie ostatnia. odpowiedz

Olo - 01.12.2024 / 20:18, *.orange.pl Następny frajersko mecz Legii.

Już myśleli, że wygrali i zaczęli małpować odpowiedz

Jurek - 01.12.2024 / 20:12, *.versanet.de Myślę, że o mistrzostwie możemy już tylko śnić.

Skupmy się na PP bo nawet o miejsce w pierwszej trójce będzie ciężko. odpowiedz

Trampek - 01.12.2024 / 19:32, *.125.113 Cytat" Niewykorzystana szansa Legii " Nie pierwsza i nie ostatnia! odpowiedz

ops2 - 30.11.2024 / 09:49, *.centertel.pl Z nudów obejrzałem mecz Piasta. Lech cieniutki , Piast bez napastnika niewiele lepszy... odpowiedz

Adi - 30.11.2024 / 08:30, *.141.136 Także Amica nie taka straszna. Oni złapią zadyszkę na bank. Także jazda z k... odpowiedz

Filip łapiński - 30.11.2024 / 08:24, *.com.pl 🏅🏆🥇pogoń Szczecin najlepiej granie odpowiedz

Wyrwikufel - 29.11.2024 / 09:55, *.netfala.pl Jedziemy nadal z ekstraklapą jak z furą gnoju! W niedzielę rozbijamy Stal pewnie wywożąc punkty z Podkarpacia. Dobrymi wiadomościami będą również straty punktów łacha, medalionów i diskopolowców. odpowiedz

Qwerty - 01.12.2024 / 21:04, *.net.pl @Wyrwikufel: no i pojechali ... odpowiedz

