Niedźwiedź: Wierzę, że jesteśmy w stanie rywalizować z Legią

Piątek, 29 listopada 2024 r. 16:25 Mikołaj Ciura, źródło: FKS Stal Mielec

- Musimy pokazać w niedzielę odwagę, nasz styl. Będziemy musieli wyczuć kluczowe momenty i zachować koncentrację przez cały mecz. Mamy przygotowany na to plan. Musimy być przygotowani na wszystko i zagrać po swojemu, czyli odważnie i ofensywnie - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Stali Mielec, Janusz Niedźwiedź.









- Zeszłotygodniowy mecz z Radomiakiem Radom jest już dla nas historią, teraz żyjemy tylko spotkaniem z Legią i na tym się skupiamy. Podsumowaliśmy tamtą rywalizację na początku tygodnia, gdy zaczynaliśmy mikrocykl do niedzielnego spotkania. Mnie najbardziej cieszy to, że w końcu wygraliśmy na wyjeździe i zwyciężyliśmy drugi raz z rzędu. Zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy parę błędów i w końcówce towarzyszyło nam szczęście, ale na nie również trzeba sobie zapracować. Jestem szczęśliwy, ale skupiamy się już na Legii.



- Oczywiście oglądałem czwartkowy mecz Legii z Omonią Nikozja. My funkcjonujemy inaczej, jeśli chodzi o budowanie ataków, czy fazę bronienia niż Cypryjczycy. To będą dwa inne spotkania. Legia jest teraz w dobrej formie, może nawet bardzo dobrej. Po wrześniowej porażce w Szczecinie doznała tylko jednej porażki z Lechem, reszta meczów była zwycięska albo zremisowana. Wygląda więc na dobrze naoliwioną maszynę. Każdy zespół ma jedna swoje słabości. Będziemy robić wszystko, by je wykorzystać, ale także pokazać nasze atuty. Chcemy kontynuować nasz postęp i wierzę, że zespół po pracy, którą wykonał w ostatnich tygodniach jest w stanie nawiązać rywalizację z Legią i wyjść z niej zwycięsko.



- Zwycięstwa, czy to u siebie, czy na wyjeździe cieszą mnie tak samo, bo dają taką samą liczbę punktów. Wiemy jednak, że na własnym stadionie jesteśmy mocni i wierzę, że w niedzielę dobrze zakończymy na nim rundę jesienną.



- Marvin Senger jest bardzo ważną postacią naszego składu, grał we wszystkich meczach, praktycznie wszystkie minuty, więc jego strata będzie bolesna. Natomiast mamy w drużynie przygotowanych innych zawodników, by go zastąpić. Wierzę, że w niedzielę wszyscy staną na wysokości zadania.