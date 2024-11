Do europejskich rozgrywek nie są zgłoszeni Marco Bruch , Juergen Elitim I Wojciech Urbanski . Młody legionista znalazł się jednak w samolocie, by razem z zespołem przygotowywać się do meczu ze Stalą Mielec. Kadra Legii na mecz z Omonią: Bramkarze (3) 50. Wojciech Banasik * 27. Gabriel Kobylak 31. Marcel Mendes-Dudziński Obrońcy (6) 8. Rafał Augustyniak 42. Sergio Barcia 55. Artur Jędrzejczyk 3. Steve Kapuadi 12. Radovan Pankov 4. Jan Ziółkowski * Pomocnicy (10) 21. Jurgen Celhaka 11. Kacper Chodyna 67. Bartosz Kapustka 23. Patryk Kun 82. Luquinhas 25. Ryoya Morishita 19. Ruben Vinagre 71. Mateusz Szczepaniak * 53. Wojciech Urbański (jest poza kadrą meczową LK) 13. Paweł Wszołek Napastnicy (4) 17. Migouel Alfarela 28. Marc Gual 99. Jordan Majchrzak * 7. Tomas Pekhart * - zawodnicy zgłoszeni na listę B Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Omonia Nikozja - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 28 listopada o godz. 21:00.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Nemo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skład napadu rozwala. Omonia drży ze strachu przed takimi łowcami bramek. odpowiedz

M - 3 godziny temu, *.netfala.pl Co z Goncalves? odpowiedz

Syn księdza - 4 godziny temu, *.plus.pl Hahaha Pekhart i Alfalfa są a Nsame w rezerwach skandal.... odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.aster.pl @Syn księdza : Proponuję, wziąć kilka lekcji "czytania ze zrozumieniem". Co innego forma zawodnika, a co innego niesportowe zachowanie, za które został odesłany do rezerw.😎 odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl @Syn księdza : Gadacie tak na tego Pekharta, a to napastnik żyjący z dośrodkowań, jak ich nie ma to i jego nie ma. Tak samo Lewandowski jakoś w Barcelonie mu podają, tylko nasze "Gwiazdy" Reprezentacji tego nie rozumieją. Skor teraz napastnik ma się cofać po piłke to niech sobie zmieni pozycje. odpowiedz

expat - 2 godziny temu, *.34.228 @Syn księdza : Jeżeli Nsame coś nawywijał i za to został zesłany do rezerw to jest to dobre posunięcie. Inni także zobaczą że pewne rzeczy nie przejdą. Inni trenerzy także stosowali takie metody i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.



Problemem jest to, że w ataku nie ma kim grać i to jest dopiero dramat. Jak Legia ma rywalizować na 3! frontach bez jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia?



Na dodatek coś cicho nt JZ. Miał mieć rozmowę z Herrą po krótkim urlopie, a tu nadal cisza. Zimowe okno transferowe zbliża się wielkimi krokami. odpowiedz

cleo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Urbański z tego co pamiętam też nie jest zgłoszony odpowiedz

LG - 3 godziny temu, *.. @cleo: i to jest cyrk miodka odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl @cleo: też mi się tak wydaje. Mam nadzieję że w klubie o tym pamiętają 🤣



Poleciał ze względu na fakt powrotu z Cypru od razu do Mielca odpowiedz

Antykomuch - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Krótka ta kołderka panie Mioduski. Ośmioma zawodnikami na w miarę przyzwoitym poziomie daleko nie zajedziemy. odpowiedz

odp - 2 godziny temu, *.plus.pl @Antykomuch: ja naliczyłem siedmiu. A podobno celem jest mistrzostwo (podoba mi się twój nick). odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.