Feio: Dobrze się przygotowaliśmy do meczu

Środa, 27 listopada 2024 r. 17:39 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Tylko teraźniejszość może sprawić, że przyszłość będzie lepsza. W życiu ciągle jesteśmy poddawani próbom, jutro będziemy chcieli kontynuować passę. Moje marzenia sięgają wyżej niż kilka wygranych w Lidze Konferencji. Wierzę, że moje marzenia staną się kiedyś faktem. Skupiamy się na kolejnym dniu i kolejnym meczu. Obyśmy jutro poprawili tę statystykę - mówi przed meczem z Omonią Nikozja trener Legii Warszawa, Goncalo Feio.









- Omonia to drużyna utalentowana, zaawansowana technicznie. Widać rękę trenera i co drużyna chce grać. Widać, że potrafi się ustawiać inaczej z różnymi przeciwnikami, dochodzi do krycia indywidualnego, zmienia strukturę w zależności od rywala. Przede wszystkim u siebie jest bardzo mocna, na 10 meczów u siebie wygrała 8. Dla nas ważna jest znajomość przeciwnika i przygotowaliśmy się pod tym kątem szczególnie. Ważne, co my chcemy grać.



- Omonia ma dobrą jakość, ma technicznych zawodników, którzy potrafią wygrywać pojedynki, zrobić różnicę 1 na 1. Mają bardzo doświadczonego bramkarza, Fabiano.



- To ciężki mecz zarówno dla nas, jak i Omonii. Nie mogę się już go doczekać.