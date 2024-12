1/8 finału Pucharu Polski. Piast wygrywa po karnych

Od wtorku do czwartku rozgrywane będą mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Ciekawe spotkanie pomiędzy Śląskiem i Piastem zakończyło się wynikiem 1-1. W serii rzutów karnych lepszy okazał się Piast, który wygrał 8-7. W środę rewelacja rozgrywek, Unia Skierniewice, podejmie Ruch Chorzów. Ponadto Korona zagra z Widzewem, a Pogoń z Zagłębiem. Legia po raz drugi zmierzy się z drużyną z 1. ligi. Tym razem jej przeciwnikiem będzie ŁKS Łódź.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

B. - 10 godzin temu, *.play-internet.pl To będzie najważniejszy mecz z wszystkich które pozostały. odpowiedz

legia to my - 12 godzin temu, *.95.100 Nie spartolić tego, bo to może być jedyna droga do eur. pucharów odpowiedz

Kajtek - 11 godzin temu, *.jmdi.pl @legia to my : Zdobywca Pucharu Konferencji gra z automatu

odpowiedz

Rafa(L) - 9 godzin temu, *.telefonica.de @Kajtek: 😂🤨😂 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.