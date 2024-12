Wyniki 1/8 finału Pucharu Polski

Komentarze (36)

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl To teraz Polonia! 😁 odpowiedz

Ciekawie by było… - 5 godzin temu, *.02.net Derby finałowe Pucharu Polski i puchar na 100% zostaje w Stolicy odpowiedz

Jakub - 13 godzin temu, *.190.56 Ja bym chciał Finał na Stadionie Narodowym 2 maja 2025

Derby Warszawy: LEGIA - Polonia

Dobrego dnia dla Wszystkich. odpowiedz

sipe - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jakub: to byłoby COŚ! odpowiedz

Wo(L)a - 14 godzin temu, *.79.35 brawo koroniarze wywalili już rts odpowiedz

Dickson Chotowski - 04.12.2024 / 20:15, *.btcentralplus.com Wygrac z 3 literowa i wylosowac bande konfidentow smierdziacych z k6 na ich stadionie. Bedzie powtorka z 1997 i akcja 'bezpieczny stadion'. 🤬🤬 odpowiedz

xyz - 22 godziny temu, *.aster.pl @Dickson Chotowski: nic nie bedzie ... nie te czasy... jednostronne swieto dla konfidentek, a dla nas 300 biletów i kaski na bramach. Predzej bedzie powtorka Widelca. Serio nie bardzo rozumiem skad takie cisnienie niektorzy maja na te pseudo derby... odpowiedz

Wycior - 15 godzin temu, *.vectranet.pl @Dickson Chotowski: Raczej powtórka z akcji Widelec… Poważnie tego chcesz? odpowiedz

mich - 13 godzin temu, *.plus.pl @Wycior: trochę kasy w wpadło 😂😂😂 odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.chello.pl @xyz: oni w chwili wylosowania takiego meczu zablokuja wyrabianie kart kibica i wprowadza sprzedaz biletow tylko z karta kibica, tak jak oetatnio i nic nie zrobisz. odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.chello.pl @L: Akurat Legia robi dokładnie to samo. odpowiedz

antyksp - 04.12.2024 / 12:58, *.futuro.pl Deyna Kazimierz- nie rusz Kazika bo zginiesz!

Lucjan Brychczy nasz Bohater odpowiedz

Hochu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @antyksp: Pan Lucjan Brychczy! odpowiedz

AAA - 04.12.2024 / 11:36, *.plus.pl Do Typek:na zawsze i na całego.

odpowiedz

Pawciu - 04.12.2024 / 10:51, *.play-internet.pl Na KSP nie trafimy na pewno😃 odpowiedz

LTM! - 04.12.2024 / 10:11, *.. oby przejść ŁKS i trafić czarną zarazę odpowiedz

LW1916 - 22 godziny temu, *.centertel.pl @LTM!: po co? Świeto im robic chcesz? Bo my nie wejdziemy odpowiedz

Typek - 04.12.2024 / 09:35, *.134.6 Za nie uszanowanie minutą ciszy pamięci Pana Lucjana będziecie Poloniści je... na zawsze . odpowiedz

LLL - 04.12.2024 / 09:22, *.orange.pl Wygrana Polonii??? A co u licha robi w Warszawie jakaś Polonia.No chyba że to pomyłka i chodzi o Polonię Bytom. odpowiedz

Olo - 04.12.2024 / 11:14, *.chello.pl @LLL: Nudne to już, ile można... odpowiedz

Franz - 04.12.2024 / 13:08, *.t-mobile.pl @Olo: Do samego końca. Mojego lub jej. odpowiedz

Olomanolo - 04.12.2024 / 16:35, *.com.pl @Olo: a Ty co ich tak bronisz - bandę konfitur ???? Oni są bez honoru i zasad. odpowiedz

Franco - 04.12.2024 / 09:09, *.t-mobile.pl Zawsze i wszędzie... odpowiedz

Alan - 04.12.2024 / 07:20, *.t-mobile.pl Ooo wkoncu coś o Polonii🔴⚪️⚫️Warszawa napisali, czyli jednak taki klub istnieje 🤔 odpowiedz

Bie(L)any - 04.12.2024 / 11:40, *.play-internet.pl @Alan:

Tak to taki klub dziwoląg kibiców ma mało z którymi nikt nie chce zgody bo współpracują z organami ścigania sami chyba się wstydzą sympatii do tego tworu gdyż po meczu wychodząc ze stadionu na przystankach komunikacji chowają szaliki i inne barwy ... 👎🤔 odpowiedz

Żmija - 04.12.2024 / 14:27, *.vectranet.pl @Alan: Istnieje Dysko-polo czyli chimera Dyskobolii GW i polonii Wwa. Jedni dali licencję drudzy swoje dane (w tym antydatowany o 4 lata rok założenia). Kibiców ma to mało (znasz kogoś kto im kibicuje?), są bardzo dyskretni ze swoją sympatią a jedyna zgoda ich zgoda to KSP tylko ta mundurowa… odpowiedz

Olo - 04.12.2024 / 15:59, *.chello.pl @Żmija : Akurat obecna Polonia z tą Dyskopolową już nie ma nic wspólnego. odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl @Alan: o Twoim widzewie też czasem napiszą. O szmacie, co minuty ciszy nie potrafiła uszanować piszą nie tylko tu. odpowiedz

B. - 03.12.2024 / 11:24, *.play-internet.pl To będzie najważniejszy mecz z wszystkich które pozostały. odpowiedz

legia to my - 03.12.2024 / 09:09, *.95.100 Nie spartolić tego, bo to może być jedyna droga do eur. pucharów odpowiedz

Kajtek - 03.12.2024 / 10:40, *.jmdi.pl @legia to my : Zdobywca Pucharu Konferencji gra z automatu

odpowiedz

Rafa(L) - 03.12.2024 / 12:09, *.telefonica.de @Kajtek: 😂🤨😂 odpowiedz

(L)uki - 04.12.2024 / 08:45, *.25.60 @Kajtek: trzeba tylko z Jagą w finale wygrać :) odpowiedz

oj tak - 04.12.2024 / 11:19, *.172.86 @(L)uki: Finał z Chelsea we Wrocławiu! To bardzo realne odpowiedz

Kamień - 04.12.2024 / 15:23, *.chello.pl @oj tak: taki mi się właśnie marzy 😁 odpowiedz

oko - 9 godzin temu, *.145.228 @(L)uki: z Chelsea odpowiedz

