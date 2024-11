Nsame przesunięty do rezerw?

Środa, 20 listopada 2024 r. 16:33 źródło: sport.pl

Portal Sport.pl poinformował, że w ostatnich dniach trener Goncalo Feio podjął decyzję o przesunięciu Jean-Pierra Nsame do trzecioligowych rezerw.









"Mimo że media podawały informację o jego urazie, to fakty są takie, że - przynajmniej na razie - Nsame nie będzie trenował z zespołem Feio. A być może już w ogóle w nim nie zagra. (...) Praca, jaką Nsame wykonywał w trakcie meczów nie podobała się Feio. Portugalczyk miał być też niezadowolony z tego, co napastnik prezentował w trakcie treningów. A na nich - mówiąc delikatnie - Nsame również się nie przepracowywał." - czytamy na sport.pl.



Nsame nie wziął udziału we wtorkowym treningu drużyny, która rozpoczęła przygotowania do starcia z Cracovią.