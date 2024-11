Komentarze (27)

Ronaldo - 17 godzin temu, *.myvzw.com Ale z tą ręką to tym razem nam się upiekło…

Jutro Lyczmanski będzie się tym onanizował w studio. Taki mały rewanż za Białystok lol. odpowiedz

Czarny76 - 17 godzin temu, *.. Dokładam się na psychologa dla Guala.Co on ma w głowie to chyba tylko on wie… odpowiedz

jurand - 17 godzin temu, *.. za nonszalancję popędzić ich na poligon. Mając szansę wbić jeszcze parę bramek to "zawodnicy" bawią się. Nie wiem czy czasem Wszołek na koniec nie dotknął piłki ręką. Ale ogólnie cieszą się z trzech pkt.

odpowiedz

geds - 17 godzin temu, *.autocom.pl Już od dawna trudno mi się patrzy na Guala. To jest gówniarz. Paradoksalnie najgorzej jak mu się coś uda bo potem zaczyna gwiazdorzyć. Ten strzał krzyżakiem, kiwki i ta zabawa we własnym polu karnym... podwórkowiec. To ja już wolę tego Nsame albo Slfarelę. Oczy bolą też jak się patrzy na Luquinasa. On już nie umie krótko skleić piłkę, krótko prowadzić, zmienić kierunek. Może by pograł w dwójce. odpowiedz

Wodz - 17 godzin temu, *.166.2 Na szczęście w doliczonym czasie gry nikt nie zauważył że w polu karnym, piłka po uderzeniu głową zawodnika craksy musneła rękę naszego obrońcy i o centymetry mineła bramkę. odpowiedz

AA - 17 godzin temu, *.176.54 @Wodz : też miałem wrażenie że wszolek dotknął piłki ręką. Kobylak podąża tym samym szlakiem co Kacperek czyżby kolejny ręcznik do kolekcji odpowiedz

robal - 17 godzin temu, *.centertel.pl Znowu grają tylko przez jedna połowę.... odpowiedz

Michał - 17 godzin temu, *.plus.pl Udało nam się i tyle w temacie. W drugiej połowie jeden wielki cyrk i same klauny i parodia z Gualem na czele. W tym meczu tylko pierwsza połowa była rozegrana przez Legię. Kiedy będziemy grać dwie połowy na miarę LEGII WARSZAWA? Oto jest pytanie? Ci co weszli w drugiej połowie nie dali dla zespołu nic.....NIC. Klauni i cyrkowcy następni do zesłania do rezerw. Fuks dzisiaj i już. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Student_L - 17 godzin temu, *.. ⚽️⚽️⚽️:💩💩 obudwie stracone bramki to kryminał. Najważniejsze, że są 3ptk. Brawo! Teraz tylko punktowanie się liczy. odpowiedz

Jurek - 17 godzin temu, *.inetia.pl Ta arfa coś tam to jest niewypał niewybuchów. To jest dopiero kryminał, żeby sprowadzić takie coś. odpowiedz

Arek - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Dno odpowiedz

e(L)o - 18 godzin temu, *.ksiezyc.pl Bez obrony.... Tracimy goli jak juniorzy odpowiedz

Zoo - 18 godzin temu, *.plus.pl W Legii grają debile, zamiast ich dobić to zaczęli pajacować i będzie remis debile odpowiedz

Yaro - 18 godzin temu, *.com.pl Gual paralita. odpowiedz

Won - 18 godzin temu, *.159.142 Wj....ć tego guala jak najszybciej nie dość że nie strzela to jeszcze bramki zawala dzisiaj sztuka i w Poznaniu też po jego stracie odpowiedz

Jerry - 18 godzin temu, *.com.pl Ta pipa Gual w Hiszpani to by nawet na taksówce nie mógł jeździć a u nas gra w ekstraklasie. odpowiedz

Ronaldo - 18 godzin temu, *.myvzw.com Fajnie że Gual coś zaczął strzelać ale co zrobił po podaniu Rubena ? To musiała być bramka a nie była. Trochę na stojąco ta 2 połowa. Mogliby dla kibiców w ostatnim meczu na L tego roku troszkę więcej dać z siebie. Ta tabela po meczu łacha wyglądała dramatycznie więc nie ma żadnego marginesu błędu. No i zaczęło się… już tylko 3:2 …ja pi...le … odpowiedz

wukashi - 18 godzin temu, *.22.152 Jak mnie wnerwia ten Głal. odpowiedz

Krzeszczu - 19 godzin temu, *.bredband2.com Juby nam strzela udem. Do czego to doszlo...🤣 odpowiedz

Auror - 19 godzin temu, *.centertel.pl ⚽️⚽️ Będzie z tego chleb, tylko trzeba dodać jeszcze do ciasta różnych bakalii - rodzynek itp.

odpowiedz

będziedobrze - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Auror: proponuję przed dodaniem bakalii odsiać otręby ; - ) odpowiedz

Rybasocho - 19 godzin temu, *.orange.pl Wciąż na farmazonie bo pomysłu zero chyba że kiwanie się we własnym polu karnym to jest nas plan... odpowiedz

pegiezet - 19 godzin temu, *.aster.pl Czy tylko ja widze, ze co Urbanski dotknie to spier...i? odpowiedz

Dr Bomba - 19 godzin temu, *.. Kacper Chodyna nie ma umiejętności na grę w Legii. odpowiedz

Grzegorz - 20 godzin temu, *.centertel.pl Tylko zwycięstwo ❤️🤍💚 odpowiedz

MonsteR (L) - 20 godzin temu, *.tpnet.pl ........................... Mendes .....................

Barcia ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Kun

............... Kapustka ... Morishita .........

Szczepaniak ... Luquinhas ... Vinagre

.......................... Alfarela .....................

LEGIA Mistrz ! 💪

2 : 1 🙂 odpowiedz

Tak po 6 latach widze ze prezes jest cienki sportowy za to kase umie robic.. - 21 godzin temu, *.132.19 Aby sie przełamali po amica-pech, i wygrali jak z motorem , porzażka tylko potwierdzi o nowym Trenerze z sukcesami europy dosc experiments mr Mioduski odpowiedz

