Zapewnili gole i nerwy

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Arkadiusz Nestorowicz

VAR: Wojciech Myć

AVAR: Radosław Siejka



Pogoda:

Temperatura 2°C

Ciśnienie 1022 hPa

Wilgotność 80%



bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl jak pokazał ten mecz to Legia nie ma klasowego bramkarza myślałem że nim będzie Kobylak ale się zawiodłem to był mecz błędów bramkarza ,ale obrońcy też za dużo pozwalali w polu karnym krakusom, w ofensywie też nie było lepiej cieniutki Morishita słaby Chodyna a już zawodnicy którzy weszli z ławki to tragedia ten Alfalera to do rezerw to samo Luguinhas którzy nie potrafią wykorzystywać takich sytuacji brawo dla Urbańskiego trzeba więcej stawiać na młodych którzy nie są gorsi od tego szrotu zagranicznego odpowiedz

Coach - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wilanow

Zgoda, Zieliński jest odpowiedzialny za fatalne okienko transferowe.

Nie zmienia to faktu, że wpuszczenie na boisko Pekharta to tak jakbyśmy grali w 10.

Cofnięcie Guala do pomocy to też sabotaż.

Nie wierzę że któryś z rezerwowych małolatów dałby mniej niż Gual. To co on odwalił przy drugiej straconej bramce to kryminał. Niech strzelona bramka nie zamazuje obrazu słabego zawodnika, grającego wybitnie pod siebie.

Dziwię się, że szansy z przodu niedostaje ten cały Jordan - takim ruchem można tylko zyskać. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl O proszę,wlaśnie powiadomienie wyskoczyło na sofascore.Prawy obrońca Viktor Popov strzelił brameczkę dla Cherno More w 45 min,teraz przerwa. Mówię! Brać gościa bo ma kontrakt do 30 czerwca 2025r. Jakość! odpowiedz

Gregorio - 1 godzinę temu, *.wide-net.pl Patrząc obiektywnie to Cracovia miała szanse do końca na korzystny rezultat tylko dzięki nieskuteczności Legii i wielkim błędom w obronie przy dwóch golach. Gdyby na początku drugiej połowy Legia strzeliła na 4-1 to by było po meczu. Najważniejsze trzy punkty, teraz czeka nas zwycięstwo na Cyprze (jestem spokojny) i arcyważny mecz w Mielcu, który trzeba wygrać, bo Lech straci punkty w Gliwicach:) Spokojnie i do przodu, nie zawsze da się wygrać pięknie, teraz ważne jest żeby po prostu wygrywać wszystko:) A piękna gra będzie na wiosnę, kiedy odpowiednie przygotowania zimowe przeprowadzi trener Feio, bo się na tym doskonale zna (w zimie przygotowanie fizyczne robi się na cały rok, a poprzednią zimę pracował jeszcze Runaic, więc od wiosny będzie prawdziwa weryfikacja trenera) odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mnie zastanawia co się dzieje w przerwie , w szatni? Po raz kolejny po super pierwszej połowie , druga połówka jest rozegrana w sposób dramatyczny. Gual , Luquinias , Alfarela mieli stu procentowe okazję do zamknięcia meczu ale nie potrafią wykorzystać setek! Gra w ostatnich minutach meczu to parodia piłka nożnej. Ciężko będzie z taką grą cokolwiek osiągnąć w tym sezonie. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A gdzie zniknęli wielbiciele talentu kobylaka.....? 🤔 odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.. beton przestan odpowiedz

Beton - 3 godziny temu, *.chello.pl @antek: chciałbyś 😁 odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zrozumcie w końcu kto jest winien obecnej sytuacji..... Nie trener, nie pilkarze, nie dyrektor, nie sztab.... tylko LOCZEK!!!!!! odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.com.pl Powiem Wam szczerze że w ostatniej akcji zamarłem, byłem pewny że będzie VAR i karny po ręce Wszołka.. to co zabrali nam VARowcy w Białymstoku to oddali wczoraj.. odpowiedz

Beton - 4 godziny temu, *.chello.pl @Legiak83: ta ręka spowodowała, że piłka o mało nie wpadła do bramki. gdyby jej nie było to by zdecydowanie przeleciała obok słupka więc jak mógł być karny ? Absurd odpowiedz

lopezzz - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Legiak83: A gdzie ty tam karnego widziałeś ?

Zawodnik Cracovi uderza piłkę głową która nie leci w bramkę tylko obok na aut bramkowy a przypadkowo nadbiega wszołek który minimalnie skierowuje piłkę w prawie ten sam kierunek...Piłka nastrzelona na ręke a sytuacja nie była bramkowa...

Gdyby wszystkie ręki w polu karnym odgwizdano jako spalony to karne by były w każdym meczu. odpowiedz

Franek - 5 godzin temu, *.autocom.pl Gual powinien mieć zakaz wstępu w nasze pole karne, wczoraj umoczony przy obu bramkach tydzień temu to samo. Wczoraj Legia Pasy w wykonaniu Guala 1:2. odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Franek : I jeszcze na 4:1 nie strzelił pewniaka!!! odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Franek : gual to powinien mieć zakaz wstępu na Łazienkowską. odpowiedz

wawiak - 5 godzin temu, *.chello.pl mam nadzieję, że miłośnikom talentu Moriego otworzyły się oczy, beznadziejny występ, kolejny. najlepiej to obrazowało jego ustawienie jak krakusy biły rogi w pierwszej połowie. niestety w tv tego widać nie było. Trzech legionistów Chodyna, Gual i Mori wychodzili do przodu, żeby wyciągnąć trzech krakusów z pola karnego. dodam, że cracovia rozgrywała krótki róg, czyli w tym rogu co niby bronił Mori było już dwóch zawodników i po wznowieniu dobiegał trzeci, którym miał się opiekować Mori. Oczywiście ta ofiara tego nie robiła. Nie wiedział co ma robić, pobiec za nim, zostać i czekać na ew. kontrę. Odwracał się do trenera błagając o podpowiedź. Dramat. Faja w końcu z takiego ustawienie zrezygnował, bo aż dziw bierze, że krakusy tego nie wykorzystywały. Były chyba trzy takie rogi. Po prostu dramat. Szkoda nawet jednego grosza na tego marnego grajka. Ogrywać młodych. Urbański wczoraj udowodnił, że nie odstaje a wręcz kilka tych pseudogwiazd schował do kieszeni. W kolejce czekają Szczepaniak, Majchrzak czy Adkonis. Dawać im więcej szans a ten zagraniczny szrot spakować i wysłać tam skąd przyjechał. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @wawiak: zgadza się!👏 odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @wawiak: bardziej dobre podsumowanie moriego w tym meczu.... Jak i zresztą w paru wcześniejszych..... ewidentnie nie w formie i Legii na pewno nie zbawi.....

Śledziłem dokladnie ten mecz i naliczyłem 1 POPRAWNE i jedno DOBRE zagranie moriego przez 90 minut, czy ile on tam grał..... ZA MALO! odpowiedz

h - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @wawiak: No w końcu ludzie zaczynają przeglądać na oczy z japończykiem. Na wejściu narobił trochę wiatru i zamydlił oczy ludziom. Brak liczb, beznadziejne wybory w ataku lub brak decyzji. Wolę 10 Gauli niż 1 Mori. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @h: Akurat obaj mają problem z myśleniem na boisku (nie chcę pisać, że z głową żeby ich nie obrażać) odpowiedz

Wilanow - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze , że wygraliśmy ten mecz. Ewidentnie brakuje nam rasowego napastnika. Latem był temat transferu Kallmana , uważa, że warto do tego wrócić zimą. Może to nie Haaland ale przydałby się w Legii. odpowiedz

Beton - 5 godzin temu, *.chello.pl @Wilanow: ten grubas ? żadnych kalmarów. jeżeli już to Rodado odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl Przy naszym obciążeniu meczami, brakiem jakościowych, ofensywnych zmienników na ławce i zmęczeniu pierwszego składu, styl nie ma żadnego znaczenia, a każde, nawet wymęczone zwycięstwo jest na wagę złota.



Aby dociągnąć do końca rundy trzymając się czołówki tabeli, a w przerwie zimowej postarać się zastąpić kilku "asów" siedzących na ławce konkretnymi zawodnikami. odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Egon: otóż to!👏 odpowiedz

Cezar. - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Egon: święte słowa,tylko punkty się liczą,ja mówię to od dawna,nie wszystkim to pasuje na tym forum,chcą rozbierać wszystko na czynniki pierwsze, analizować,to zupełnie nie ma sensu w naszej sytuacji,tak jak napisałeś, oczywiście jakichś pojedynczych zawodników możemy krytykować,trenera,gdy nieprawidłowo reaguje na to co dzieje się na boisku,gdy zawodnik zupełnie daje plamę,tak jak np.Gual we wczorajszym meczu,ale to wszystko ,liczy się tylko wynik👍nic więcej.zbieramy punktu i do przodu! odpowiedz

Andre as - 5 godzin temu, *.autocom.pl @Egon: z jednym zastrzeżeniem Zieliński niech nie robi tych transferów. Vinagre to nie jego transfer więc Zielu nie potrafi kupować grajków z jakością. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 7 godzin temu, *.mm.pl Bramkarze nie tylko nie robią postępów, ale nawet się uwsteczniają.



Zagadka. Który "trener" bramkarzy wypowiedział następujące słowa: "My tak nie uczymy i nie będziemy uczyć nigdy. Nogami się nie broni. Pójście na łatwiznę."?.



Może wyjścia do piłek i piąstkowania też zostały już uznane za błąd w sztuce bramkarskiej? odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: to co prezentują bramkarze to obecnie katastrofa! I moim zdanie to nie jest tak ,że oni nie mają talentu! Mają,co pokazuje Miszta,którego Malarz zgnoił.A teraz dwóch kolejnych marnuje i jak piszesz kolego uwstecznia! Bez sentymentów,po prostu potrzebna jest zmiana w pionie trenera bramkarzy! I to na cito!👍👏 odpowiedz

maszkasz - 8 godzin temu, *.centertel.pl Gual zabrac premie...

Kobylak jeden blad...wybaczam...Ale Malarza to bym zwolnil...

Alfalala i Luqinas - mega dno - do wywalenia...

Pekhart - pa pa. odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl @maszkasz:

Pod koniec meczu Alfarela dostał dobrą piłkę na czystą pozycję i tak biegł z tą piłką, wypuszczał ją sobie pokracznie, wypuszczał, aż w końcu dobiegł do bramkarza i mu tę piłke praktycznie podał do rąk.



Gość za milion euro prezentuje się, jak trampkarz.







odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Egon: powinien obejrzeć sobie milion razy jak się wypuszcza piłkę jak zrobił to Vinagre ! Typ jest taki koślawy że nie jeden z 4 czy 5 ligi lepiej by grał w Legii od niego . Nie rozumiem tylko jednego , czemu wprowadzając takiego Pekharta czy Alfarele nie lepiej dawać szanse młodym z Legii 2 odpowiedz

13 - 9 godzin temu, *.122.7 Zanim zacznę czytać! Wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że piłkarze a Feio robią progress. A teraz do lektury. A i jeszcze dodam, że Cracovia to 4 zespół ligi i jakby nie patrzył to ważne zwycięstwo.❤️🤍💚 odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @13: można z przyjemnością poczytać! Lubię takie soboty! 🙂 Wbrew pozorom ja nie jestem toksyczną osobą(a raczej bardzo lubianą),a wszystkie komentarze są z troski o klub. I niech na górze w końcu ruszą d...y i ściągną tu jakość! (L)💪👏 odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.122.21 @Znawca: mi się wydaję że my tą jakość mamy w młodych z Akademii... No gorzej być nie może niż... To mnie najbardziej wkurza w tym Feio... Ma 3 do 1. Wpuść że 2 młodych... Gdy on mówi, że o skład trzeba walczyć, to mi się wydaję że to jego subiektywna ocena a nie wynik testów. Bo gdybym biegowo i technicznie ułożył testy to podejrzewam że młodzi by zjedli tą bandę patałachów z 1szej 11stki.



Znawca, a co do Ciebie, to jesteś GOŚĆ. Masz wiedzę, piszesz z kulturą i świetnie się to czyta. Tak trzymaj.💪❤️🤍💚🖤 Legia Walcząca Do Końca! odpowiedz

filand - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Zwycięzców się nie sądzi. Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz.

Pozytywy ? Wygrany mecz i zdobyte 3 punkty.

Negatywy ? Brak zmiany straty punktów do lidera.



I to by było na tyle.

Pozdrawiam. odpowiedz

Cezar. - 16 godzin temu, *.centertel.pl Brawo!czy są 3 punty?, są i o to chodzi,pierwszy raz w tym sezonie,wygrywamy z drużyną z czołówki,zwycięstwa z Widzewem,nie liczę,bo to są średniaki.Kobylak,Gual kompromitacja i jeszcze wymienilbym 3,4 zawodników,którzy grają bardzo słabo,ale to nie ma sensu ,dzisiaj,liczy się zwycięstwo 👍 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 16 godzin temu, *.netfala.pl Na mega farcie wygrana... Napastnicy paralityk Gual... Człowiek widmo Pekhart i trzeci Alfalfa.. najlepszy... A geniusz daje NSAME do rezerw odpowiedz

L56 - 16 godzin temu, *.plus.pl Każdy zawodnik za kiwki na własnym polu karnym powinien mieć odebraną premię, a bramkarz podwójnie. Żaden piłkarz, który nie umie podać celnie z 10 metrów 10/10 razy nie powinien być na boisku. Trener, który zmienia przy takim przeciwnik i wyniku podstawowych graczy to albo nie wie co robi albo nie chce mieć majstra.

odpowiedz

JACUNHO - 4 godziny temu, *.net.pl @L56: Może zmieniał bo za pasem mecz LKE? Pewnie był już pewny wygranej a przy takim przeciwniku można bardzo się oszukać.

Zresztą. W ostatnich minutach dwie super setki zmarnowane. Gdyby wykorzystali choćby jedną inaczej byś to odebrał. odpowiedz

XXX - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @L56: Majstra to masz na budowie. Jak już przyjeżdżacie tu mieszkać, to nauczcie się poprawnie wyrażać. Dobrze, że przynajmniej prawilną drużynę wspieracie 😉 odpowiedz

(L)eon - 16 godzin temu, *.petrotel.pl Czemu nikt nie chce dostrzec pozytywów w drużynie? Przecież każdy trener chce powtarzalności w spotkaniach swojej ekipy i w Legii w każdym meczu są przecież wyraźne elementy powtarzalności - zakręcona obrona, podania do przeciwników, takie na poziomie A-klasy, brak napadziorów, brak zmienników, co jakiś czas farfocle bramkarza ( a trenerzy bramkarzy chyba najlepsi w lidze). Ważnym elementem powtarzalności , takiej od już wielu lat, są też dokonania skautów w dziedzinie transferów, u nas w miarę trafiony tak średnio co czwarty - piąty w każdym kolejnym okienku transferowym, Ceńmy konsekwencję naszej ekipy. odpowiedz

Rysiek Przedkryta A - 16 godzin temu, *.216.29 Cracovia💩💩 coś tam próbowała dymić przy płocie ale szybko ich wyjaśniłem. odpowiedz

geds - 17 godzin temu, *.autocom.pl Mamy pół drużyny która nadaje się do walki o mistrzostwo: Kobylak, Vinegre, Wszołek, Pankov, Kapustka, Elitim - sześciu. Paru może ma szanse doskoczuć : Ziółkowski, Augustyniak, Chodyna, Kapuadi, Oyedele. Warto ich mieć myśląc że trzeba 16-18 ludzi gotowych do gry. Reszta to pomyłka. Żaden z nich nie miałby miejsca w jedenastce 5-6 czołowych drużyn tej ligi. Nie wiem czemu oddalismy Jozue i Ribeiro, Sokołowskiego. Co poza Vinegre wniosły te ostatnie nabytki z których Ziel8ński jest taki dumny. odpowiedz

Wycior - 16 godzin temu, *.vectranet.pl @geds: No szczególnie Kobylak dzisiaj błysnął… odpowiedz

artic - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Mylił się dzis na przedpolu Gabriel jak kiedyś Czaruś Miszta mieli mlodego dobrego i ogarniętego Kochalskiego to teraz mają dwóch jeden slabszy od drugiego Tobiasz I Kobylak odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @geds: pisze to od zgrupowania, że pół skladu to nie poziom Legii. Nawet wczoraj zrobiło mi się przykro, jak było pytanie o te transfery i Fejo opuścił głowę i bardzo posmutniał,a za chwilę trochę ironicznie się uśmiechnął.Krytykuję go,ale rzeczywiście chłopak jest bardzo ambitny,żyje tym klubem i chciałby jak najlepiej (czy dojeżdża sportowo to inna sprawa,ale sporo się uczy ode mnie😜😂) To pokazuje,że mierzy się z tym samym problemem (bylejakości) co Kosta (pisanie,że on był słabym trenerem to totalna bzdura!) I dopóki nie zaczniemy robić transferów za 1,5-2 mln i powyżej,to będzie cały czas zwalanie na każdego kolejnego trenera!,NA KOLEJNEGO TRENERA,NA KOLEJNEGO TRENERA,ZWALANIE,ZWALANIE!!! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Znawca: "Tak krawiec kraje....",czy "z gówna bata nie ukręcisz"-oto codzienność wszystkich trenerów w Legii,odkąd mioduski samodzielnie zaczął trzymać kasę.Natomiast nie sądzę,żeby. "gwarancją jakości były by transfery za 1.5 mln euro i więcej",bo całkiem dobrych zawodników można sprowadzić za mniejsze pieniądze i to niekoniecznie z Bałkanów.Tylko "Drill Jacek,drill",o ile J.Z jest jeszcze w kwestii transferów "autonomiczny"-w co szczerze wątpię.....Zdrówka. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @FOREVER LEGIA : dzięki, też zdrówka! To niech biorą: Leo Walta (Sirius, Szwecja), Viktor Popov(Cherno More,Bulgaria) Oskar Sivertsen(Kristiansund,Norwegia) lub Jones El-Abdellaoui (Valerenga, Szwecja) Ewertin (Banik) lub Celab Zady Sery(Vojvodina,Serbia) ja nie pisze tylko o transferach z Serbii. To jest gwarantowana jakość dla Legii! A napastnika to albo Kallman albo? Nie mam obecnie pomysłu. 😂😉 odpowiedz

Huwdu - 17 godzin temu, *.skybroadband.com Osiedlowi gamonie...Gual, asysta przy golu dl cracovi, pudlo z metra do pustaka, zmarnowana asysta od Vinagre ...Luqi...jezdziec bez glowy, niedokladne podania spirdolil sam na sam, zmarnowana asysta od Vinagre...Alfarela bez komentarza....Kobylak tez nie pomaga...ogolnie wygrana na farcie odpowiedz

Okęciak - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Co ten Gual zrobił? Mecz pod kontrolą, spokojne 3-1 a ten podaje Cracovii tlen w postaci takiego prezentu.... nóż się w kieszeni otwiera, naprawdę... odpowiedz

Znawca - 17 godzin temu, *.interkam.pl Brawo,brawo Legia🙂💪👏👏👏! Cieszy mnie to zwycięstwo można powiedzieć podwójnie! 😊Teraz też wiem,że czytają z Legii moje wpisy. Dziś Legia zagrała dokładnie tak jak wcześniej opisywałem jak mają grać w fazie ofensywnej! Mówiłem że boczni obrońcy mają grać wąsko,wchodzić w pozycję 10- tek,(dzięki temu dziś padły druga i trzecia bramka,bo z tych pozycji, poszli z akcją i mieli asysty) i tworzyli przewagę w środku pola,oraz Morishita i Chodyna szeroko przy liniach,August zabezpieczać środek. I dziś idealnie to odzwierciedlili i w łatwy sposób strzelili gole! (W zasadzie ciężko się obronić przed takimi wejściami bocznych obrońców w ten sposób! Fajka jednak czyta😁😉 Vinagre,pan piłkarz! Tylko moja uwaga niech nie wykonuje rogów!. Chodyna i Morishita w kolejnym meczu pokazują, że to nie poziom Legii! Gual też jest niezłym kaleczniakiem!Dwie bramki zawalone( niech nie uczestniczy w obronie) i niekwykrzystane sytuacje,mało nogi sobie nie zwichnął przy tym strzale do pustaka!Po raz kolejny nie podobał mi się Wojtek Urbański mimo strzelonego gola. Zmiennicy katastrofa! No może poza Ziółkim. Co się w ogóle dzieje z Lukim to w ogóle zachodzę w głowę jak obniżył loty?! Szkoda że nie wszedł Szczepaniak. Tyle z mojej strony. 🙂 odpowiedz

Autor - 16 godzin temu, *.vectranet.pl @Znawca: w Legii czytają i w Radničkim też 😉 odpowiedz

Znawca - 16 godzin temu, *.interkam.pl @Autor:O jak profesjonalnie napisałeś Radnicki przez "č" za to szacun😜Błysnąłeś kolego😁😉. Oni nie muszą czytać,a raczej my możemy czerpać od Fedy Dudicia,za moim pośrednictwem.pozdro!🖐 odpowiedz

Abcd - 6 godzin temu, *.aster.pl @Znawca: czytam i czytam czy ktos napisze coś na temat gry Urbanskiego i dopiero u Ciebie to przeczytałem. Przykre ale mecz Urbańskiego bardzo słaby :/:/:/ odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Abcd: coś mi nie pasuje w grze Urbiego na tej pozycji..Nie ma drygu.Ja bym go spróbował na skrzydle. Na pewno to nie jest taki "czysty" talent. Oby nie był to ligowy dżemik. W następnym meczu w LK chciałbym zobaczyć Szczepaniaka! Mam nadzieję,że trener pójdzie po rozum do głowy i zrobi na ten mecz pucharowy skład mieszany.Lepiej ciut odpuścić ten wyjazd,a pełna mobilizacja na ligę i później puchar z ŁKS( ważniejsze prorytety)! Niech od początku zagra Ziółek,Barcia(stoperzy muszą odpocząć),Szczepaniak, Kun. odpowiedz

skreem - 17 godzin temu, *.chello.pl Alfarela nie byłby wzmocnieniem nawet w 3. lidze. Taka prawda. Nie wiem kto go oglądał i co w nim widział. Po co wpuszczać takiego alfarelę jak by można Szczepaniaka ogrywać, więcej by było pożytku w długiej perspektywie.

Luqui bez formy totalnie, w aktualnej zwyczajnie osłabia drużynę, poziom Kuna i nic więcej. To samo Gual, całkiem bez formy. Kobylakowi przydarzył się błąd, ale jego występ nie był fatalny, jakieś pozytywy można byłby wskazać. Nie mamy niestety zmienników, no może poza środkiem obrony (Jędza, Ziółkowski) i to widać na maksa z każdą kolejną zmianą. odpowiedz

Szpic - 17 godzin temu, *.chello.pl Ten mecz jak w soczewce pokazuje jaka jest Legia w tym sezonie. Bez ławki rezerwowych, co jest bezdyskusyjną winą dyrektora sportowego. Błędy trenera np. przesuwanie Guala do środka pola (zawalił w drugim meczu z rzędu bramkę), a do tego stawianie w ataku na kalectwo Pekharta zamiast na Majchrzaka. Zamiast dobić po przerwie rywala, to sami podłączyli ich do tlenu i zafundowali wszystkim horror. Jakie mistrzostwo? To pozbawione jakichkolwiek realnych przesłanek marzenie. Dzisiaj połowa drużyny nie dojechała mentalnie na ten mecz. Ot i cała historia. odpowiedz

Znawca - 17 godzin temu, *.interkam.pl @Szpic : nie mentalnie,tylko umiejętnościami nie dojechali. To nie poziom Legii! odpowiedz

Zimmi85 - 17 godzin temu, *.mm.pl To co zmarnowali na końcu Luqi i Alfa to jakaś pomyłka, Luqi chociaż zmusił bramkarza do wysiłku, Alfarela po prostu oddał Ravasowi piłkę, co w którymś meczu pewnie skończy się dla Nas brakiem 3 punktów. Uważam również, że stać Nas na napastnika, który podczas całego meczu myśli trochę częściej, trochę więcej i trochę lepiej niż Marc Gual.🤔 odpowiedz

L - 17 godzin temu, *.inetia.pl w końcówce mieli szczęście bo by było 3do3 , niech kupią w końcu obrońców bo to co robią to jest masakra, już nie wspomnę o dwóch sytuacjach sam na sam na 4 i 5 do 2.

odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl @L: jakbyśmy mieli jakość z przodu byłoby 7:3.Proste.👍 odpowiedz

wkz - 17 godzin temu, *.icpnet.pl Mori słabiutko ☹️ odpowiedz

Gutek - 17 godzin temu, *.chello.pl Czemu Gual nie pracuje z jakimś psychologiem, typ totalnie nie dojrzał emocjonalnie do zawodowej piłki. Gość zachowuje się i podejmuje decyzje, jak dzieciak na orliku odpowiedz

M 1987 - 17 godzin temu, *.orange.pl Ciężko się to ogląda.... Gual matko jedyna... odpowiedz

Sebo(L) - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Mijają kolejne tygodnie a w grze Legii kompletnie nic się nie zmienia.Dużo chaotycznych akcji,niefrasobliwość w obronie,szkolne błędy,brak pomysłu na wykańczanie dogodnych sytuacji.Ostatnie 15 minut meczu w wykonaniu Legii było wręcz karygodne.Strata drugiej bramki to piłkarski kryminał.No i na koniec "wisienka" na torcie czyli 22 minutowy występ Alfareli.Przecież ten gościu nie nadaje się nawet do 1 Ligi. Może znalazł by miejsce w jakiejś Chojniczance,Świcie Skolwin czy innym KKSie Kalisz no ale ku.wa tu jest Legia!!Jeśli taki piłkarz jest ściągany za milion euro to ręce same opadają... odpowiedz

Ronaldo - 17 godzin temu, *.myvzw.com Ten mecz można i trzeba było zamknąć jeszcze przy 3:1 …potem Gual się potknął o własne nogi. Później do końca nerwówka choć powinny byc przynajmniej jeszcze 2 gole. Ten Alfarela to się nadaje. Jak taki zawodnik trafia do takiego klubu to jest pytanie dla dyrektora sportowego. odpowiedz

Pit - 17 godzin temu, *.net.pl Bramkarz dno. Szmaciarz. Mamy dwa ręczniki w bramce. Czas na zakup jednego dobrego. Gual do oddania za darmo. Parodia piłkarza. Druga połowa dno i szambo. To jednak są nieudacznicy......żal było to oglądać ( drugą połowę).......zero napastnika.... odpowiedz

Heh - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Pit: dziękujemy prezesie, trenerze i analityku za opinie, liczymy na poważne roszady w przerwie zimowej i na zakup poważnych grajków , tylko wydaj 5-10 euro żebyś nam szrotu nie sprowadził odpowiedz

Pit - 17 godzin temu, *.net.pl @Heh: głupkiem się urodziłeś, głupkiem umrzesz. Nic nie musimy wydawać. Możemy przecież grać w pierwszej albo drugiej lidze........będzie taniej pajacu. odpowiedz

eduardo - 15 godzin temu, *.toneticgroup.pl @Pit :to przenies sie na kamienna. takich kibicow tu nie potrzeba choragiewo odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl @eduardo: dziecko, kolacja paciorek i leć do spania. Minęła już 20-ta. odpowiedz

krasnal - 17 godzin temu, *.orange.pl Ale fart,jak można takie błędy popełniać. odpowiedz

bum - 17 godzin temu, *.virginm.net Wszołek ręką i karny powinien być ! Ale fart! Haha.

Afarela?? Zabierajcie go proszę !!

Pekhart? Do lasu!

Gual też już i mnie irytuje tak samo jak Luqi...

Słaba drużyna i słabiutka ławka.... Daleko tak nie zajedziemy... A z sezonu na sezon coraz gorzej odpowiedz

Odp - 15 godzin temu, *.lunet.eu @bum: No proszę, a jeszcze nie tak dawno wychwalałeś Guala, a jego krytykom odpowiadałeś - jeszcze zobaczycie jaki to świetny piłkarz. Tyle się znasz odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk @Odp:

No zawiodłem się na nim... Potencjał ma bez wątpienia. Wydaje mi się że brakuje mu partnera z którym by się dogadywał tak dobrze jak z Imazem w jadze. Nie wiem czy znam się na piłce po prostu obserwuje i wyciągam wnioski. Za to ty jak mocno musisz się znać skoro poznałeś się na tym że ja się nie znam. Gratulacje haha 😂🤡

odpowiedz

wujek dobra rada - 17 godzin temu, *.plus.pl Weźcie w końcu tego tempego Guala na ławę. Dziś zawalił dwie bramki, jednej nie strzelił a drugą wypracował Craxie... W Poznaniu też zawalił gola... Niech wraca do J... odpowiedz

Pit - 17 godzin temu, *.net.pl @wujek dobra rada: trzeba go oddać za darmo do Lecha. Wtedy wygramy nawet w Poznaniu! odpowiedz

robal - 17 godzin temu, *.centertel.pl Znowu grają tylko przez jedną połowę....... odpowiedz

AA - 17 godzin temu, *.. Ja pi...le zmiennikow to.nie mamy alfarela kolejny raz idzie sam na sam i marnuje setke,o lukim to szkoda pisać po co on tu wrócił,i ta padlina gual nic nie gra i jeszcze szkodzi druzynie

mecz wygrany na farcie odpowiedz

Guny - 17 godzin temu, *.229.8 Pomimo zwycięstwa należy się całemu zespołowi bura za prowadzenie, a w zasadzie oddanie gry w końcówce i niewykorzystanie takich sytuacji jak luqi i alfarela:/ no i niestety nadal nie mamy sensownego bramkarza. Tylko oczysty fart spowodował że za ten kryminał kobylaka przy różnych nie straciliśmy więcej goli:/:/:/ odpowiedz

Martinez76 - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Ludzie, co za nerwy...

Legia 2 razy lepsza a do 96 minuty drżeliśmy o wynik WTF?!

Gual co odwalił przy golu na 3-2 to absolutny kryminał i ława!

Kobylak pusty przelot i tylko cudem Craxa nie wyrównała!

Potem 2 setki, no 1:1 i Luquinhas i chyba Alfarela dokonali cudu i nie strzelili, a to powinno być luźne 5-2, tak jak nas Lech pokarał w Poznaniu. A nasi jak dzieci we mgle.

Jest zwycięstwo, ale dużo DUŻO do poprawy. Moim zdaniem Gual ława. Może czas na Marcela Dudzińskiego w bramce?

Noty słabo, mimo zwycięstwa. odpowiedz

Kibic z popcornem - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Martinez76: Gual ława? I kogo wpuścisz do ataku? Pekhart i Akfarela widziałeś ile są warci, Nsame brakuje zaangażowania dlatego gnije w rezerwach, a podciągacz spodenek czasami jednak coś strzeli. My nie mamy napastnika. odpowiedz

Coach - 17 godzin temu, *.. Mało brakowało, a mecz skończyłby remisem!!!

Takie mecze powinny być pod kontrolą do końca.

Beznadziejne zmiany Faji. Gual w środku pomocy to jakaś pomyłka! Po co wpuszczać bezużytecznego Pekharta, dwa metry wzrostu, a nie wygrał w tym meczu żadnej głowy!?

Alfarela! Niech wyp...la odpowiedz

Wilanow - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Coach : to nie wina trenera, że nie mamy ani napastnika ani też zmienników. JZ zawalił kolejny raz transfery i to jest właśnie tego efekt. odpowiedz

mietowy - 17 godzin temu, *.aster.pl uffff dobre 3pkt ale nic sie nauczyli po poznaniu fart ze nie padl inny wynik odpowiedz

Chudy Grubas - 17 godzin temu, *.com.pl Bardzo proszę moderację o nie usuwanie tego posta.

On nie jest obraźliwy, jest jedynie adekwatną oceną piłkarza.

Marc Gual jest debilem! odpowiedz

Pit - 17 godzin temu, *.net.pl @Chudy Grubas: tak jest! odpowiedz

Jerry - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Chudy Grubas: Zgadzam się w 100%. Ten człowiek w Hiszpanii nie łapałby się nawet do IV ligi. odpowiedz

