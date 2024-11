Na stadionach: Pirotechniczne pokazy

Wtorek, 26 listopada 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po przerwie na mecze reprezentacji, na trybuny wrócili fanatycy piłki klubowej. Niestety, derbowe spotkanie pomiędzy Górnikiem i Piastem odbyło się bez przyjezdnych. Miejmy nadzieję, że na stadionie KSG na początku rundy wiosennej w końcu otwarty zostanie sektor gości, który jest wyłączony z użytku przez prace budowlane przy czwartej trybunie zabrzańskiego stadionu.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku w ostatni weekend pokazała się GieKS-a, która przyjechała w 1705 osób do Poznania. Dla katowiczan to pierwszy wyjazd bez kompletu sprzedanych biletów od dłuższego czasu. Zarówno GKS, jak i "Kolejorz" z pokazami pirotechnicznymi. Konkretny pokaz piro miał miejsce także przy Łazienkowskiej. Cracovia z kolei przy Ł3 stawiła się w bardzo dobrej liczbie (1010).









Motorowcy prezentują się bardzo przyzwoicie w pierwszym sezonie po wielu latach na poziomie ekstraklasy. Na wyjeździe do Lubina wspierało ich m.in. Dynamo Drezno.



Oprawę na meczu ze Śląskiem zaprezentowali fani Jagiellonii, dedykując ją swojemu prezesowi, któremu słane są podziękowania za dawno niewidziane na Podlasiu sukcesy sportowe. Pirotechnika pojawiła się także w młynie Górnika Zabrze.



Fani Ruchu w ponad 1000 osób i z oprawą pojawili się przy Konwiktorskiej, bowiem Polonia postanowiła udostępnić chorzowianom część trybuny głównej, przesadzając stamtąd swoich karneciarzy. To także jeden z nielicznych klubów, który już zapowiedział, że wpuści na swój stadion fanów Wisły Kraków.



Fani Chełmianki Chełm na meczu ze Starem w okazały sposób chcieli pożegnać dotychczasowy, wysłużony stadion. Ultrasi przygotowali na ten mecz dwie prezentacje, ale problemy z ochroną, policją i prezesem sprawiły, że fanatycy z Chełma nie weszli na trybuny. Dopiero dwie godziny po meczu ultrasi stawili się na stadionie i odpalili pirotechnikę, świętując ze swoimi piłkarzami.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - GKS Katowice (1705)

Katowiczanie do Poznania przyjechali w bardzo dobrej liczbie, ponad 1700 osób, ale jednocześnie po raz pierwszy od dawna nie zaliczyli kompletu wyjazdowego. Przyjezdni z racowiskiem. GieKSa wspierana przez Górnika (114), JKS Jarosław (45) i Banika (1). Lechici z paroma pokazami pirotechnicznymi - odpalili stroboskopy, race i fajerwerki. Na trybunach 28,2 tys. kibiców.



Legia Warszawa - Cracovia (1010)

Cracovia przyjechała do Warszawy pociągiem specjalnym, w 1010 osób z ośmioma flagami. W sektorze gości machali kilkoma flagami na kijach, a w trakcie spotkania próbowali rozwalić furtkę na sektor rodzinny. Na trybunach ponad 25 tys. fanów. Legioniści na wyjście piłkarzy zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny na Żylecie - setki dużych stroboskopów w asyście flag na kijach, a całość uzupełniły strzelające fajerwerki. Ostatnich kilkanaście minut legioniści prowadzili doping bez koszulek.



Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin ()

Portowcy przyjechali do Gdańska pociągiem specjalnym oraz furami. Lechiści, którzy zmierzają znów w stronę I ligi, mają powoli dość i po meczu przekazali swoje niezadowolenie wobec piłkarzy. Na trybunach niespełna 10 tys. kibiców.



Zagłębie Lubin - Motor Lublin (360)

Motorowcy na wyjeździe do Lubina mogli liczyć na liczne wsparcie Śląska (130), a obecni byli z nimi także fani Dynama Drezno (40).



Raków Częstochowa - Korona Kielce (300)

Koroniarze w komplecie przyjechali do Częstochowy z flagą "Waleczne serce Korona Kielce".



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (220)

Do Białegostoku przyjechało 220 fanów WKS-u, w tym Miedź (16) i Motor (4). Przyjezdni z jedną flagą. Białostoczanie z oprawą - sektorówką, flagowiskiem, transparentem "Dzięki Wojtek, jesteś fachura, od nas dla ciebie ostatnia faktura" + racowisko.



Radomiak Radom - Stal Mielec (-)

Na trybunach 6,5 tys. kibiców. Kibiców gości brak, z powodu braku sektora.



Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź (-)

Sektor gości zamknięty od meczu Cracovii z Widzewem na tym samym stadionie. Gospodarze wywiesili transparent "Piłka nożna dla kibiców".



Górnik Zabrze - Piast Gliwice (-)

Derbowe spotkanie niestety bez udziału kibiców gości, w związku z wciąż nieoddaną do użytku czwartą trybuną zabrzańskiego stadionu. Fani KSG zaprezentowali świece dymne w barwach.



Niższe ligi:



Chrobry Głogów - Odra Opole (171)

Odra wykorzystała skromną pulę biletów otrzymaną od gospodarzy. Opolanie wspierani przez Zagłębie Lubin (89) i Polonię Bytom (3). Przyjezdni z dwiema flagami.



Unia Skierniewice - Stomil Olsztyn (134)

Stomilowcy wspierani przez Wisłę Płock (31), GKM Grudziądz (29) i ŁKS Łomża (11).



Górnik Łęczna - GKS Tychy (58)

Świt Szczecin - Hutnik Kraków (30)



Wyjazd tygodnia: 1705 kibiców GKS-u Katowice w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Legii, Jagiellonii i Lecha



Legia Warszawa na meczu z Cracovią:























Cracovia na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Lech Poznań na meczu z GKS-em Katowice:

















GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:













Jagiellonia Białystok na meczu ze Śląskiem Wrocław:













Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Raków Częstochowa na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Lechia Gdańsk na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Radomiak Radom na meczu ze Stalą Mielec:







Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa:







Odra Opole na wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów:





Arka Gdynia na meczu ze Stalą Stalowa Wola:







Chełmianka Chełm na meczu ze Starem Starachowice: