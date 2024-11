Legioniści w 106. rocznicę Obrony Lwowa

W mroźny piątkowy wieczór, 22 listopada, z okazji 106. rocznicy bohaterskiej Obrony Lwowa podjętej przez polską ludność cywilną, głównie młodzież i dzieci, przeciwko regularnym wojskom ukraińskim - delegacja kibiców Legii Warszawa tradycyjnie zapaliła znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Obrona Lwowa, zwana również w okresie międzywojennym Powstaniem Lwowskim, była pierwszym spontanicznym, zwycięskim zrywem Polaków przeciwko wrogom naszej Ojczyzny, poprzedzającym Powstanie Wielkopolskie. Warto pamiętać, że jest to również 104. rocznica innego doniosłego wydarzenia w dziejach tego arcypolskiego miasta. Otóż 22 listopada 1920 roku Lwów jako pierwsze i jedyne miasto w II RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Uroczystej dekoracji dokonał osobiście marszałek Józef Piłsudski. Na okoliczność obchodzonego niedawno Święta Niepodległości należy pokreślić bezdyskusyjny fakt, że odzyskana po rozbiorach Polski niepodległość wykuwała się w znacznej mierze właśnie we Lwowie, który w ramach swobód płynących z autonomii galicyjskiej pełnił rolę nieformalnej stolicy RP, będąc centrum jej życia politycznego, naukowego i kulturalnego. Miejsce skąd prochy Nieznanego Żołnierza przeniesiono do podcieni Pałacu Saskiego w Warszawie wizytowaliśmy w trakcie sierpniowych spacerów po wojennym Lwowie. Cześć i chwała Bohaterom! Niech żyje Polska! Niech żyje Lwów! OFMC fot. Michał Wyszyński fot. Jerzy Kiełbowicz

Tomek prg - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Pamięć to rzecz święta.ŚWO! odpowiedz

mexx - 23.11.2024 / 11:52, *.chello.pl Cyt.: „przeciwko wrogom naszej Ojczyzny”.

Nareszcie nazwane, jak Pan Bóg przykazał, po imieniu.

Brawo!

Tom - 20 godzin temu, *.waw.pl @mexx: 👏 odpowiedz

MMZ - 23.11.2024 / 10:33, *.centertel.pl Lwów zawsze Polski!!! odpowiedz

Alan - 23.11.2024 / 14:37, *.t-mobile.pl @MMZ:

A Bialystok czy Śląsk ? Bo Nasi kibice różnie śpiewają..... odpowiedz

Krzeszczu - 19 godzin temu, *.bredband2.com @Alan: Popieram! 👍 odpowiedz

Syn oreszczuka - 18 godzin temu, *.166.157 @Alan: anal, nikt nie wie co wasi kibice na widzewie śpiewają. odpowiedz

Mamut - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @MMZ: ze wszystkich utraconych ziem teraz, to najbardziej Polskie jest Grodno, ale sądząc po ostatnim pucharowym meczu to ciężko będzie to większości zrozumieć odpowiedz

mexx - 15 godzin temu, *.chello.pl @Mamut:

Grodno bez Fary Witoldowej to już nie to samo, ale fakt, Polaków tam dużo więcej. I jeszcze ten Chrystus przy kościele Jezuitów identyczny jak warszawski na Krakowskim Przedmieściu u Św. Krzyża.

Niemniej Lwów po prostu ocieka polskością, piszę o starej jego części. Nawet prawie obecnie bez Polaków. „Tam każdy kamień mówi po polsku” – słusznie to ktoś od nas kiedyś podsumował. odpowiedz

