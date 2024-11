Arkadiusz Pyrka trafi z Piasta do Legii?

Podpisanie umowy z Pyrką z półrocznym wyprzedzeniem może otworzyć też drogę do przyśpieszenia jego przenosin do nowego klubu, jak to często w takich przypadkach bywało. Reprezentant Polski rozegrał ponad sto trzydzieści spotkań w Ekstraklasie, a obecny sezon w Piaście jest jego piątym na tym szczeblu rozgrywek. Według niektórych źródeł, transfer Pyrki do Legii jest już przesądzony.

MIODUSKI KONFABULANT - 14 godzin temu, *.telefonica.de Gówno prawda .

Mioduski WON odpowiedz

Hiszpan - 15 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Jeszcze Kalman i Pieńko. I Patryk Sokołowski do rywalizacji w środku. odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 14:36, *.t-mobile.pl Taaaaa.... jasne.....🤨🤨 odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 16:11, *.interkam.pl @Ju(L)ius: wbij sobie na YouTube:

VIKTOR POPOV - RIGHT BACK - 2022

Ja takiej jakości oczekuje,a chłopak też kontrakt do końca sezonu ma.👍 odpowiedz

Zen - 23.11.2024 / 14:25, *.mm.pl Będzie Kun 2.0 odpowiedz

Krzeszczu - 23.11.2024 / 14:25, *.bredband2.com MSZ bardzo dobre posuniecie. 👍 odpowiedz

Arek - 23.11.2024 / 14:13, *.tpnet.pl I to jest transfer. Jestem jak najbardziej za. Będzie rywal dla Wszołka. odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 15:50, *.interkam.pl @Arek: a powinno być tak: koleś przychodzi i sadza z marszu Pawła na ławkę.Paweł z racji wieku też lepszy nie będzie! Swój pik miał przy Josue i teraz to raczej już w dół.A w rzeczywistości będzie tak,że dalej będzie grał Wszołek,który wygra rywalizację.. I przez to nie podnosi się jakość,a jedynie będzie wymiana pokoleniowa,bo za dwa lata Paweł skończy grać w Legii to będą mieli następcę na średnim poziomie. odpowiedz

Swojak (L) - 22 godziny temu, *.207.234 @Znawca: Spociłem się aż jak czytałem te Twoje głupoty. odpowiedz

ws - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Znawca: może być tak jak napisałeś tylko wtedy Wszołek posadzi na ławę Chodynę odpowiedz

Znawca - 18 godzin temu, *.interkam.pl @ws : też tak pomyślałem!😁 Paweł musi grać do 40-tki😁😁 odpowiedz

CWKS - 16 godzin temu, *.centertel.pl @ws : dokładnie niech tak sie stanie. odpowiedz

Arecki - 23.11.2024 / 13:50, *.vectranet.pl Kròtko- JESTEM NA TAK! odpowiedz

Maciej - 23.11.2024 / 13:00, *.154.47 Ja to widziałbym u nas Makayma Khlana z Lechii jeszcze odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 12:55, *.interkam.pl Tak się zastanawiam,bijąc sie z myślami...biorąc takiego zawodnika o określonej,ugruntowanej pozycji w lidze, ale też o określonej jakość (co najwyżej duża solidność) uważam że nadal będziemy zespołem,który będzie wygrywał po walce,a nie czysto jakością. Porównuję to do tego,że np taki Vinagre ma dużo większą jakość i inny wachlarz możliwości (wyprowadzenie piłki,zejście do środka pola,swoboda operowania piłką), można więcej zadań mu powierzyć na boisku,(takie zejścia do środka robią przewagę i zaskakują przeciwnika,duża wymiennosc pozycji) a Pyrka tego niestety nie potrafi.To jest jednowymiarowy zawodnik.Czy się nauczy tej kreatywności?Wiec z jednej strony sprawdzona w lidzie solidność, a z drugiej trochę mało tych atutów piłkarskich by robić różnicę indywidualnością.Jak wy uważacie? Czy w ogóle by sobie poradził u nas? 🤔Bo wielu z tej ligi zawodzi.Czy moze to być Kun 2.0? odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 14:45, *.t-mobile.pl @Znawca: raczej drugi chodyna..... max - to drugi slisz na którego dobra gre poczekamy z 1,5 roku....



To wszystko się wpisuje w strategie loczka - on kupuje nie po to żeby Legia lepiej grała, tylko wie że na nim za parę lat zarobi parę baniek..... a jak mu się d...a pali ze pucharow nie bedzie to wtedy ewentualnie rzuci trochę kasy..... Żeby zarobić więcej..... Jak najmniejszym kosztem.....



Zrozumcie w końcu myślenie właściciela-biznesmena!!! odpowiedz

Darek - 23.11.2024 / 14:46, *.tpnet.pl @Znawca: Z takimi zawodnikami scenariusz jest zazwyczaj taki. Bierzemy bo młody, Polak i co decydujące za darmo. Pierwsze pół roku to aklimatyzacja. Po pół roku zaczyna coś grać, łapie coraz więcej minut. Popełnia też błędy. Klub tłumaczy jego grę, że to młody zawodnik i będzie te błędy popełniał, że to normalne w tym wieku. Oczywiście pracujemy nad tym by tych błędów było coraz mniej. Analizujemy jego grę i wyciągamy wnioski. W tym jesteśmy już mistrzami świata.Po półtora roku będzie już wchodził do pierwszego składu a to bardziej dlatego, że podstawowi zawodnicy zostaną już sprzedani. Po dwóch latach zagra jedną dobrą rundę i gdy będziemy się cieszyć, że chłopak w końcu zaczął grać na poziomie Legii to zostanie sprzedany. Tak to u nas jest. odpowiedz

geds - 23.11.2024 / 14:56, *.play-internet.pl @Znawca:

Odkąd zaczeliśmy grać 4 w obronie - nareszcie, pisałem o tym ze 2 lata - taki Vinegre mógłby być przesunięty wyżej na skrzydle. Trochę marnujemy go. Ma drybling lepszy niż wszyscy nasi pomocnicy i napastnicy. Strzału i kreatywności też mu nie brakuje. Jego jedyną wadą jest szukanie czasami na siłę oryginalnych, cudownych zagrań, gdy ma do zagrania proste, efektywne podanie. odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 14:58, *.t-mobile.pl @Znawca: No to w końcu duży (+), czy nie...? Zdecyduj się..... odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 15:21, *.interkam.pl @geds: niby ma technikę i swobodnie operuje piłką,ale on musi mieć sporo przestrzeni( atakować z głębi pola,podwajać na skrzydłach,albo znajdować się w innej strefie zaskakując przeciwnika(zejście do środka),tudzież w danej strefie robić przeciążenie(czyli tzw.przewagę liczebną) Dla mnie to nie jest skrzydłowy niestety.Cieżko ma wygrać pojedynej 1×1 przy linii pola karnego(raczej za czesto nie kiwa z boku pola karnego i wchodzi w pole karne po minięciu przeciwnika). A na tej pozycji na której gra obecnie, jest najlepsza wersją siebie, bo tak był szkolony w Sportingu( i ma te nawyki), na lewej obronie.I poprzez tą swobodę z przodu i przestrzeń daje dużo pożytku. Pozdro. odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 15:31, *.interkam.pl @Ju(L)ius: zgodzę się z Tobą. Wszystko ładnie jest likowane,albo liczenie na okazję! Pyrka fajny wyróżniający się chłopak w takim małym Pieście,tak jak Chodyna w Lubinie.A potem u nas wychodzą niedostatki techniczne i nie dojeżdżają chlopaki w kwestii grania czegoś bardziej złożonego,kombinacyjnego, po prostu na wyższym poziomie.Brak jakości indywidualnej i dlatego będzie kopanka z każdym w lidze. Dla mnie Chodyna ma naprawdę ubogie umiejętności indywidualne.Z Lechem grał wielką kichę i np taki Goli-zadek to dwie półki wyżej koleś. Patrzyłem na tego Henrikssona co chcieli go niby brać to kolejny jezdziec bez głowy. Kurdę, Zieliński tego nie kuma, że my musimy brać gości z jakością Josue,a nie jakiegoś kartofla z jazdą bez trzymanki?🤨 odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 15:45, *.interkam.pl @Darek: nic dodać,nic ująć.👏Dadam jedno. Jest różnica jak na lewej obronie grali Edson czy teraz Vinagre,czy chociażby Mladen,czy po prawej Veso czy Juranović.Jak te boki chodziły i jaką przewagę robili w ofensywie.To byli klasowi zawodnicy.Ktos taki jak Jura robiłby piękną robotę po prawej stronie.Wtedy obie flanki by zamiatały.Dobrze,że Paweł Wszołek się teraz ogarnął z formą to znośnie to wygląda.Dla mnie zawsze musi być określona jakość techniczna jak kogoś pozyskujemy,żeby robić w każdym sektorze przewagę,skoro zmuszeni jesteśmy do ataku pozycyjnego. Chodyna nie ma tej jakości.I co,brać bo Polak? odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 15:54, *.interkam.pl @Ju(L)ius: duży (+) że za darmo,i jako solidność i Polak ... odpowiedz

Nick - 23.11.2024 / 12:10, *.chello.pl A wcześniej Legia za darmo puściła Mosóra do Piasta, a teraz z Piasta ściągnie Pyrkę pewnie na dużo wyższy kontrakt... odpowiedz

chrisSiekierki - 23.11.2024 / 11:58, *.vectranet.pl Właśnie o takie transfery chodzi. Młodzi Polacy którzy już zaistnieli w lidze i nie są anonimowi. Oczywiście nie wszystkie transfery wypalą ale myślę że i tak straty wtedy będą mniejsze niż podczas sprowadzenie 30 letniego kopacza z 2 ligi francuskiej lub hiszpańskiej. odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 12:28, *.interkam.pl @chrisSiekierki: oczywiście że straty będą mniejsze,a w jego przypadku to już w ogóle minimalne, skoro przychodzi z kartą na ręku.(w zasadzie tylko premia za podpis)🙂 Sprowadzanie kogokolwiek w wieku 30 czy 30+ mija się z celem w naszym przypadku,kiedy my bazujemy na sprzedaży(jest istotnym źródłem dochodów).U nas taki graniczny wiek to myślę max 27 lat,a najlepiej do 25lat.Wtedy jest szansa na dobry zarobek,lub w najgorszym wypadku cofnięcie chociażby nakładów zainwestowanych w danego zawodnika. Najlepsza strategiczna inwestycja moim zdanie to kupowanie przykładowo za 1.5 mln-1,8 mln euro chłopaków do 23-go roku życia. Przykładowo jakby ten Walta miał kosztować nawet 2 mln to warto byłoby dać tyle za chłopaka bo u nas by zaraz się pokazał w pucharach i poszedł by za tyle co Muci. odpowiedz

geds - 23.11.2024 / 15:00, *.play-internet.pl @chrisSiekierki:

Niejeden 30 latni kopacz, zrobił u nas świetną robotę; Nikolić, Orlando Sa, Ljuboka, Vadis, Martins, Antolić, Jozue. Zacznijmy wreszcie sprowadzać graczy mniej a z odpowiednio wysokiej półki, zamiast zastanawiać się nad wiekiem, paszportem i Bóg jeden wie nad czym jeszcze. odpowiedz

Ju(L)ius - 23.11.2024 / 15:03, *.t-mobile.pl @Znawca: ty musisz iść na trenera!! Malo tego - na menedzera/dyrektora sportowego, bo widzę że zaczynasz myśleć jak nasz loczkowo panujacy właściciel!! Tak sie rozwija kariery!!! Brawo!!! odpowiedz

wawiak - 23.11.2024 / 11:20, *.chello.pl i o to chodzi. sprowadzać takich piłkarzy a starego Moriego pożegnać. Facet jest cienki i wiekowy jak na nieznanego nikomu piłkarza. Później się go już nie pozbędziecie. odpowiedz

ops2 - 23.11.2024 / 11:19, *.centertel.pl Niezły transfer , tylko nazwisko takie amicowe trochę :) odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 11:01, *.interkam.pl I bardzo dobrze! Solidny chłopak,z dobrymi parametrami fizycznymi.Czysto technicznie też nie najgorzej. Jak się uda go pozyskać to duży (+) odpowiedz

Urs72 - 23.11.2024 / 11:20, *.t-mobile.pl @Znawca: Legia 2 odpowiedz

Znawca - 23.11.2024 / 12:02, *.interkam.pl @Urs72 : nie przesadzaj.Chłopak ma zdrowie do biegania,nieźle broni,niezłe dogranie,dobra szybkość,dynamika.Brakuje mi u niego trochę lepszej techniki i kreatywności w ataku...no ale...ogólnie solidny...🙂 wolałbym ogólnie Popova bo lepszy.Ale Polaków nam potrzeba! I przede wszystkim,żeby ta tendencja szła w tą stronę że najlepsi młodzi Polacy chcą do Legii.Brawo👏👏👏 Oby ten transfer się wydarzył!💪 odpowiedz

