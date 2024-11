Legioniści odnowili kolejne pomieszczenia CZD

+ dodaj komentarz

@ding: No akurat z tym "dużo więcej' to bym sie nie rozpędzał, bo szpitali dziecięcych w Warszawie masz maksymalnie 4-5. Z czego tylko 2 są duże i jeden z nich to nowy szpital.

CZD jest przeogromne, mieści w sobie 17 klinik. I jeśli mają dobry kontakt ze szpitalem, który wykazuje chęć współpracy a oni mogą zrobić chociaż tyle dla dzieciaków, to w czym problem?



Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś próbował dotrzeć do pozostałych szpitali, zorganizował sobie środki i remontował co tam tylko zechcesz w tych szpitalach.

