Z Cypru prosto do... Mielca

Niedziela, 24 listopada 2024 r. 00:12 Woytek i Fumen, źródło: Legionisci.com

Przed Legią Warszawa seria czterech spotkań wyjazdowych. W środę rano drużyna wyruszy na Cypr, gdzie dzień później zmierzy się z Omonią Nikozja. Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że nie będzie tradycyjnego powrotu do Warszawy dzień później. Zespół pozostanie na Cyprze do soboty, gdzie zaplanowane zostały dwie jednostki treningowo-regeneracyjne. Dopiero w sobotni wieczór zespół wyruszy do Polski, a konkretnie do Rzeszowa. Wieczorem po wylądowaniu na na lotnisku Rzeszów-Jasionka od cała ekipa od razu uda się do Mielca. Mecz ze Stalą zaplanowano na niedzielę, 1 grudnia na godz. 17:30.









- Chcemy ograniczyć kilometry. Zostajemy dłużej na Cyprze, bo gramy na tyle późno, że nie chcemy urywać nocy. Sen jest ważny dla regeneracji. Zostajemy na piątek i sobotę, żeby się zregenerować i wykonać szereg działań jak w Warszawie. Skorzystamy z obiektu Anorthosisu, gdzie będzie dostęp do siłowni, basenu i całej reszty - wyjaśnia Goncalo Feio.



- W sobotę polecimy do Rzeszowa, skąd jest bliżej do Mielca. Dzięki temu unikamy powrotu do Warszawy w piątek i w sobotę wyjazdu autokarem na mecz ze Stalą. Później wracamy do Warszawy, gdzie czekają nas działania regeneracyjne przed Pucharem Polski. Ostatecznie nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale pewnie pojedziemy do Łodzi w dniu meczu. To pozwoli nam na dodatkowy dzień w LTC, gdzie mamy najlepsze warunki - dodaje szkoleniowiec.



Najbliższe wyjazdowe mecze Legii:

28.11. (CZ) g. 21:00 Omonia Nikozja - Legia Warszawa

01.12. (ND) g. 17:30 Stal Mielec - Legia Warszawa

05.12. (CZ) g. 18:00 ŁKS Łódź - Legia Warszawa

08.12. (ND) g. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa