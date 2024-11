Legioniści dotarli na Cypr

Środa, 27 listopada 2024 r. 12:24 Mishka, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii Warszawa przed godz. 13 czasu cypryjskiego wylądowała na lotnisku w Larnace, skąd udała się do hotelu w Nikozji. Po obiedzie i odprawie zespół wyruszy na oficjalny trening przedmeczowy trening na Stadion GSP, na którym mierzy się z Omonią Nikozja. Przed zajęciami się konferencja prasowa trenera Goncalo Feio.









Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Omonia Nikozja - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 28 listopada o godz. 21:00.



Zespół Legii nie wraca po tym meczu do Polski - w piątek i w sobotę będzie trenował na miejscowych obiektach. W sobotę o godz. 16 legioniści wylecą bezpośrednio do Rzeszowa, skąd udadzą się do Mielca. W niedzielę Legię czeka ligowe starcie ze Stalą - początek zaplanowano na godz. 17:30.



Kadra Legii na mecz z Omonią



Zapraszamy na nasze relacje ze słonecznego Cypru!