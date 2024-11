Rezerwy

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-5 Legia II Warszawa

Sobota, 30 listopada 2024 r. 14:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 17. kolejki III ligi, rozegranym na boisku ze sztuczną murawą, Legia II Warszawa ograła Lechię Tomaszów Mazowiecki 5-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0, a od 53. minuty grali w przewadze po bezpośredniej czerwonej kartce dla jednego z gospodarzy za zatrzymanie ręką piłki lecącej w światło bramki. Gole dla "Wojskowych" zdobywali dwukrotnie Adam Ryczkowski i Stanisław Gieroba, a jedno trafienie zanotował Jakub Jędrasik.



Było to ostatnie jesienne spotkanie stołecznego zespołu, który zimę spędzi na 2. miejscu w tabeli. Do liderującej Unii Skierniewice podopieczni Filipa Raczkowskiego tracą 4 punkty, jednak mają jeszcze do rozegrania jeden mecz więcej.









III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-5 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 41' Adam Ryczkowski

0-2 55' Adam Ryczkowski (k)

1-2 81' Mariusz Rybicki

1-3 83' Stanisław Gieroba

1-4 87' Jakub Jędrasik

1-5 89' Stanisław Gieroba



Lechia (skład wyjściowy): 1. Mateusz Awdziewicz - 5. Jan Krupa, 8. Artur Bogusz, 6. Paweł Koncewicz-Żyłka - 34. Bartosz Zieliński, 10. Kamil Szymczak, 17. Grzegorz Płatek, 21. Adrian Ziarek - 20. Mariusz Rybicki, 11. Marcin Pieńkowski - 19. Dawid Bałdyga



Legia II (skład wyjściowy): 1. Jakub Zieliński - 20. Oliwier Olewiński, 4. Adam Mesjasz, 28. Bartosz Dembek, 16. Patryk Konik - 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 23. Jakub Żewłakow - 21. Jakub Zbróg, 11. Adam Ryczkowski, 7. Jakub Jędrasik



czerwona kartka: Szymczak 53'



Tabela, wyniki i terminarz III ligi