Futsal

Legia Warszawa 5-5 AZS UŚ Katowice

Sobota, 30 listopada 2024 r. 21:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z AZS UŚ Katowice 5-5. Legioniści szybko objęli prowadzenie 3-0, ale przed przerwą goście doprowadzili do remisu 3-3. W drugiej połowie walka trwała do ostatniej minuty, w której "Wojskowi" doprowadzili do po trafieniu Storożuka. Kolejne spotkanie rozegrają 7 grudnia o godz. 19 z zespołem Futsal Leszno.









Legia Warszawa 5-5 (3-3) AZS UŚ Katowice

1-0 - 1' Víctor Delgado

2-0 - 3' Michał Klau

3-0 - 6' Sérgio Monteiro

3-1 - 9' Łukasz Biel

3-2 - 17' Dominik Śmiałkowski

3-3 - 20' Łukasz Biel (k)

4-3 - 31' Víctor Delgado

4-4 - 32' Tomasz Lutecki

4-5 - 34' Łukasz Biel

5-5 - 40' Mykyta Storożuk



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 5. Mykyta Storożuk, 9. Michał Klaus, 25. Jarosław Żmijewskij, 80. Victor Delgado

Rezerwowi: 13. Innacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański







Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal