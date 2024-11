Z obozu rywala

Omonia Nikozja - mocna na własnym terenie

Środa, 27 listopada 2024 r. 06:18 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legię Warszawa czeka bardzo ciężkie zadanie. Legioniści jadą do Nikozji, by zmierzyć się z Omonią, która w europejskich pucharach na własnym stadionie przegrała ostatnio dwa sezony temu. Drużyny mierzyły się już ze sobą kilka lat temu, a stołeczny zespół nie wspomina tamtego meczu dobrze. Zapraszamy na raport z obozu Omonii Nikozja - najbliższego rywala Legii w Lidze Konferencji.