Analiza

Punkty po meczu z Cracovią

Niedziela, 24 listopada 2024 r. 17:19 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Udane zakończenie przy Łazienkowskiej; dobre dośrodkowania obrońców; trzeba to skończyć; jak najdalej od własnego pola karnego; pusty przelot; ninja - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii z Cracovią.