Pod lupą LL! - Rúben Vinagre

Poniedziałek, 25 listopada 2024 r. 08:04 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Nie jest tajemnicą, że trener Gonçalo Feio ustawianie jedenastki rozpoczyna od nazwiska Rúbena Vinagre. Portugalski boczny obrońca imponuje regularnością i wszechstronnością, co udowodnił także w meczu przeciwko Cracovii. Postanowiliśmy przeanalizować jego występ, który był pełen zarówno ofensywnych przebłysków, jak i kluczowych momentów w grze drużyny.