LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Niedziela, 24 listopada 2024 r. 20:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend swoje mecze rozegrali rywale, z którymi Legia zmierzy się jeszcze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Omonia Nikozja, z którą legioniści zagrają już w najbliższy czwartek pewnie pokonała Apollon Limassol 3-1, a jedną z bramek zdobył polski napastnik - Mariusz Stępiński. W meczu na szczycie ligi szwajcarskiej FC Lugano rozbiło FC Zürich, przesuwając się na pozycję wicelidera. Mimo zakończenia sezonu ligowego, Djurgardens IF rozegrał mecz kontrolny z IF Elfsborg, który przegrał aż 0-3.









Protathlima Cyta: Omonia Nikozja 3-1 (0-0) Apollon Limassol

1-0 49' Stevan Jovetić (k)

2-0 61' Mariusz Stępiński

2-1 89' Diego Dorregaray

3-1 90+7' Andronikos Kakoullis



Omonia: 40. Fabiano - 17. Giannis Masouras, 5. Seonu Coulibaly, 30. Nikolas Panagiotou, 24. Amine Khammas - 20. Mateo Marić, 31. Ioannis Kousoulos (90' 80. Novica Eraković) - 99. Saidou Alioum Moubarak (70' 7. Willy Semedo), 76. Charalampos Charal­ampous (46' 8. Stevan Jovetić), 21. Veljko Simić - 14. Mariusz Stępiński (70' 9. Andronikos Kakoullis)



Omonia awansowała na 3. miejsce w tabeli cypryjskiej ekstraklasy, ale nadal traci 9 punktów do lidera - Pafos FC.







Super League: FC Lugano 4-1 (3-1) FC Zürich

0-1 9' Mounir Chouiar

1-1 22' Renato Steffen

2-1 26' Anto Grgić (k)

3-1 30' Shkelqim Vladi

4-1 50' Renato Steffen



Lugano: 1. Amir Saipi - 46. Mattia Zanotti (76' 17. Lars Lukas Mai), 6. Antonios Papadopoulos, 5. Albian Hajdari, 26. Martim Marques (65' 23. Milton Valenzuela) - 20. Ousmane Doumbia, 8. Anto Grgić - 11. Renato Steffen (76' 21. Yanis Cimignani), 27. Daniel Dos Santos Correia (76' 7. Roman Macek), 10. Mattia Bottani - 9. Shkeliqim Vladi (81' 93. Kacper Przybyłko)



FC Lugano zajmuję 2. miejsce w tabeli z taką samą zdobyczą punktową co prowadzące FC Basel.



Mecz towarzyski: Djurgardens IF 0-3 (0-1) IF Elfsborg

0-1 17' Emil Holten

0-2 65' Michael Baidoo

0-3 83' Ludwig Richtner



Djurgardens (skład wyjściowy): 35. Jacob Rinne - 18. Adam Stahl, 4. Jacob Une Larsson, 5. Miro Tenho, 19. Viktor Bergh - 14. Besard Sabović, 6. Rasmus Schüller - 23. Gustav Wikheim, 22. Patric Åslund, 15. Oskar Fallenius - 26. August Priske