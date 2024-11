Wypożyczeni: Asystent Strzałek

Poniedziałek, 25 listopada 2024 r. 08:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Igor Strzałek zaliczył udany występ w ligowym spotkaniu przeciwko Kotwicy Kołobrzeg. Wypożyczony do Termaliki Nieciecza zawodnik popisywał się asystami przy trafieniach swoich kolegów. Na poziomie I ligi minuty złapali również Bartłomiej Ciepiela oraz Cyprian Pchełka wchodząc w końcówkach swoich spotkań. W ekstraklasie Maciej Kikolski nie uchronił drużyny od porażki ze Stalą. Natomiast w III lidze rozegrano ostatnie mecze w grupie II oraz IV, gdzie jest dwóch przedstawicieli Legii.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Mielec



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 75. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z ŁKS Łódź

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - od 86. minuty w przegranym 1-5 meczu z Arką Gdynia

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 83. minuty w wygranym 5-0 meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Asystował trzykrotnie przy trafieniach Kamila Zapolnika oraz Kacpra Karaska.



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Notecią Czarnków

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - do 60. minuty w zremisowanym 1-1 meczu ze Starem Starachowice