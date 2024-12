Koszykówka

Bilety na mecz z Twardymi Piernikami

Poniedziałek, 2 grudnia 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczynamy sprzedaż biletów na spotkanie 9. kolejki Orlen Basket Ligi, w którym koszykarze Legii Warszawa podejmować będą zespół Arriva Polski Cukier Toruń. Mecz rozegrany zostanie w piątek, 6 grudnia o godzinie 18:30 w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.



Bilety na to spotkanie dostępne są już od 25 i 35 złotych, a nabywać je można na eBilet.pl. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny w walce o kolejne ligowe punkty!



W hali na Bemowie na kibiców czeka masa atrakcji! Już 90 minut przed rozpoczęciem meczu otwieramy kącik dziecięcy, gdzie młodsi fani na pewno nie zaznają nudy i będą mogły spędzić czas na fantastycznej i kreatywnej zabawie. Przerwy meczowe wypełnione będą niesamowitymi występami tanecznymi Cheer Angels, a w przerwie głównej będzie miał miejsce konkurs rzutów z połowy boiska, czyli doskonale znana i lubiana Koszykarska Kumulacja LOTTO. Nie czekaj i kup bilet na mecz Legii już dziś!



Ceny biletów na mecz z Twardymi Piernikami:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ JUŻ DZIŚ