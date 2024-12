Nowości sklepowe: Legijne buty

W sprzedaży są modele: - białe buty Adidas VS Pace 2.0 (HP6012), z legijnymi barwami z boku i z tyłu oraz napisem "Legia Warszawa" nad barwami po bokach; cena: 399 zł - białe buty Adidas Urban Court (IF4076), z eLką w kółeczku po bokach oraz "Legia" i "1916" na tylnej cholewce; cena 399 zł - zielone buty Adidas VL Court 3.0 (IH4790), z legijnymi barwami po bokach oraz herbem z tyłu ; cena 449 zł Modele dostępne są/były w różnych rozmiarach - od 38 do 46, choć obecnie większość rozmiarówki została wyprzedana i czeka na uzupełnienie w magazynie.

W klubowym sklepie Legii Warszawa pojawiły się trzy wzory legijnych butów adidasa - to nowość, jaka nigdy wcześniej nie była dostępna w regularnej sprzedaży dla szerszego grona odbiorców.

xyz - 53 minuty temu, *.aster.pl Większość rozmiarów już praktycznie wykupiona... odpowiedz

