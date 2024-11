Bezpośrednią transmisję z meczu Omonia Nikozja - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go. Początek meczu o godz. 21:00. Tradycyjnie od samego rana zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , w której przybliżymy Wam okolicę, w której dziś rywalizować będą legioniści. KURSY NA OMONIA - LEGIA FORTUNA:

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Myślę że wygramy na luzie, martwi słaba ławka rezerwowych. Tylko Ziółkowski pasuje do wyjściowej 11, reszta niestety nie ten poziom🤔 odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ......................... Mendes .....................

Barcia ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Kun

............ Augustyniak ... Kapustka ........

Szczepaniak ... Luquinhas ... Vinagre

........................ Majchrzak ....................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl cypr-Legia 5:0 odpowiedz

Kubik - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @e(L)o: To dobrze że nie gramy z reprezentacją Cypru 😂 odpowiedz

