Bezpośrednią transmisję z meczu Omonia Nikozja - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go. Początek meczu o godz. 21:00. Tradycyjnie od samego rana zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , w której przybliżymy Wam okolicę, w której dziś rywalizować będą legioniści. KURSY NA OMONIA - LEGIA FORTUNA:

Butinio - 3 godziny temu, *.orange.pl Gual to 💩💩💩💩. Dziękuję odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Pan Trener i Drużyna.

Taktyka idealna, zespół grał dobrze.

Gual miał sporo strat, ale biegał jak koń, harował na całym boisku za dwóch.

Pożegnać kilka niewypałów, wzmocnić się 3 - 4 klasowymi zawodnikami w zimie.

I jest szansa na M.

A w pucharach śmiało można myśleć co

najmniej o półfinale.

A finał Legia - Chelsea....na razie marzenie.

⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.chello.pl Płaczecie dalej „eksperci”? odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo za to zwycięstwo 💪 odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo (L)egia !💥!🚀! odpowiedz

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Raz sierpem, raz mlotem......Je@@c omonie !!!!! odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl Ej bracia…Gual to dzis spodenki zalozyl? Czy lata w samej koszulce🤔 odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl wpuścić Kuna iCelhake to trzeb mieć bałagan w głowie,to są takie typy co mogą zepsuć cały mecz,Gual i Chodyna jako pierwsi do zdjęcia,Chodyna himeryczny i zero techniki,Gual jest po prostu głu.i odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.160.240 Jest 70 minuta kur.....tego się nie da Oglądać , biegają nie potrafią rozegrać piłki , a Gual to już przechodzi sam siebie , czy ten wspaniały trener kazał im bronić wyniku 0.1 .....? Tragedia odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com Faja lubi emocje do końca. Wykonał 2 zajebiste zmiany. No ale z drugiej strony kim ma grać.

Będzie gorąco. Zaraz jeszcze pewnie wejdzie Alfa i będziemy grać w 10 odpowiedz

L1916 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Drużyna daje radę. Póki co, wynik OK. Ale jest gość, który mnie rozpi....ala - Gual. Facet kopie się w czoło, ma motylka na udzie i podkasane spodenki. To kasztan jakiego świat dawno nie widział. Widzą to wszyscy poza Feio, Zielińskim i Miodkiem. Co on robi jeszcze w Legii?👀 Czy naprawdę nic nie można z tym zrobić?

odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.chello.pl @L1916: Gual zdjęty i efekt jest natychmiastowy. Młodzież gra i strzela odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bravo Feyo, brawo drużyna. Oby tak do końca meczu💪 odpowiedz

powo(L)niak - 5 godzin temu, *.gaz-system.pl Jak kiedyś Omonia przyjedzie na mecz na Ł3: "1974 - TURKISH ARMY LIBERATED NICOSIA" 😉 odpowiedz

Endrjuuu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @powo(L)niak: Dobre:-D



J.ane lewaki... Nie mogłem patrzeć na te trybuny. Już wiem czemu cofneli sprzedane bilety dla legionistów.... odpowiedz

Emeryt - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gual to jest wynalazek odpowiedz

Slaweczek - 5 godzin temu, *.chello.pl Dawno nie było w Legii, bardziej wkur....ującego wizualnie i "piłkarsko" gościa, jak ten hiszpański. odpowiedz

Sarcastico - 5 godzin temu, *.inetia.pl Wygląda na to, że na trybunach zasiadło wyjątkowe bydło. odpowiedz

Stwfan - 5 godzin temu, *.centertel.pl Powiem tak , po orlikowej piłce w Ceile i radosnym futbolu na remis , miło się patrzy. murawa taka lepsza. Życzę zwycięstwa. Kibic Mistrza Polski. odpowiedz

robert szenfeld - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Gual won z boiska !!!!!!! odpowiedz

Guny - 5 godzin temu, *.229.8 Jakim cudem nie było karnego???!!! odpowiedz

Gość - 5 godzin temu, *.247.44 A dlaczego te lewackie śc... co machają sierpem i młotem siedzą na Cyprze? Niech wyp... na Białoruś albo do Korei Północnej i zobaczą na czym polega komunizm. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.net.pl Jazda z nimi gdzie się da za te oprawy odpowiedz

Marcelino8 - 5 godzin temu, *.162.213 Sierp i młot na trybunach. My dostajemy kary za blokowanie przejść ewakuacyjnych...koniec świata.. odpowiedz

KACPEŁEK - 5 godzin temu, *.netfala.pl DAJCIE LINK DO DARMOWEGO STREAMA😎😁😁 odpowiedz

1234 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Skandaliczna oprawa pastuchów…. odpowiedz

Lebaid - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Co oni tam na prezentacji napisali o 17/09? odpowiedz

Antylewak - 5 godzin temu, *.aster.pl Lewactwo na trybunach... Raz sierpem raz młotem czerwoną głupotę odpowiedz

KIBIC - 6 godzin temu, *.14.227 Do boju Legia Warszawa. Do boju Trener Feio. Wiara czyni cuda. Dlatego wieżę w Pana Trenera Feio. odpowiedz

Marcin77 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @KIBIC :

Wszystko prawie dobrze, wierzę przez rz. Pozdro kolego. odpowiedz

Piotrek - 6 godzin temu, *.gigainternet.pl Myślę że wygramy na luzie, martwi słaba ławka rezerwowych. Tylko Ziółkowski pasuje do wyjściowej 11, reszta niestety nie ten poziom🤔 odpowiedz

MonsteR (L) - 7 godzin temu, *.tpnet.pl ......................... Mendes .....................

Barcia ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Kun

............ Augustyniak ... Kapustka ........

Szczepaniak ... Luquinhas ... Vinagre

........................ Majchrzak ....................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

e(L)o - 7 godzin temu, *.ksiezyc.pl cypr-Legia 5:0 odpowiedz

Kubik - 6 godzin temu, *.centertel.pl @e(L)o: To dobrze że nie gramy z reprezentacją Cypru 😂 odpowiedz

Martinez - 6 godzin temu, *.telkab.pl @e(L)o: hej piczko z księżyca, spadaj na księżyc z powrotem podrzędny prowokatorku.... odpowiedz

