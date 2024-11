Konferencja

Dambrauskas: Graliśmy przeciwko jednej z najlepszych drużyn

Czwartek, 28 listopada 2024 r. 23:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

Valdas Dambrauskas (trener Omonii): Na początku gratuluję Legii zwycięstwa. Po raz kolejny wygrali i zachowali czyste konto, to duża rzecz. Niestety, nie mogę tego samego powiedzieć o nas. Mimo to, w pierwszej połowie kreowaliśmy sytuacje. Przy pierwszej bramce zadecydowały detale. W 2. połowie byliśmy w ataku pozycyjnym, posiadaliśmy piłkę, mieliśmy swoje szanse, np. Mariusza Stępińskiego.









Przy drugiej bramce znowu zadecydowały detale. Mieliśmy wielu zawodników w polu karnym, zagranie nie było zbyt trudne do przeczytania, ale straciliśmy koncentrację. Po tej bramce całkowicie straciliśmy wiarę, kibice także. Koniec tego wieczoru był bardzo zły.



Nie graliśmy sami przeciwko sobie. Graliśmy przeciwko jednej z najlepszych drużyn w tej lidze. Rezultat jest tego potwierdzeniem. Oni mieli swoje szanse i zdobyli bramki, my mieliśmy szanse i nie strzeliliśmy. Już od jutra wracamy do treningów. Musimy pracować ciężej. Musimy podnieść się po tej porażce jak najszybciej, bo już za 3 dni czeka nas kolejny ligowy mecz.