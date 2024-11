Wciąż niezwyciężeni!

Sędziowie

Główny: Radosław Gidżenow (Bułgaria)

Asystent: Mirosław Maksimow (Bułgaria)

Asystent: Petyr Mitrew (Bułgaria)

Techniczny: Kristijan Kolew (Bułgaria)

VAR: Nikola Popow (Bułgaria)

AVAR: Wołen Czinkow (Bułgaria)



Pogoda:

Temperatura 9°C

Ciśnienie 1019 hPa

Wilgotność 84%



qqq - 1 godzinę temu, *.orange.pl To co zwalniamy trenera Feio???

Gdzie się ukryliscie wieczni krytykanci wszystkich i wszystkiego? odpowiedz

✨Super Legia ⚽️time now ✨ - 2 godziny temu, *.02.net Guallllllllll!Out!to Legia 2!Mr coach Gual totally its no good for your project super Legia time ⚽️💪🏆🥇 odpowiedz

Aqq - 2 godziny temu, *.media.pl Zwycięstwo cieszy. Puchary budują prestiż, nawet Liga Konferencji a wg moich wyliczeń 1 punkt zapewni miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8. Niemniej na ten moment liga jest ważniejsza. Trzeba pogodzić się z tym że mistrzostwa nie będzie ale wciąż można włączyć sie do walki o podium. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Kacperek lecz się spokojnie aż do maja -zdrowie najważniejsze.

Brawo Kobylak. odpowiedz

Zomb - 2 godziny temu, *.168.166 Brawo panowie, pokazaliście komuchom jak się gra w piłkę 👏👍

A tak po za tym to, nigdy bym nie pomyślał, że cypryjczycy którzy chcą pozbyć się turków z wyspy sympatyzują z komunizmem i wywieszają takie transparenty i podobizny che guevary... żałośne serio odpowiedz

mathis - 2 godziny temu, *.mtm-info.pl Brawo!!! odpowiedz

Dixi Czini - 3 godziny temu, *.chello.pl Kapuadi, Augustyniak i Kobylak 6/6. odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.. Egoizm i ślepota, to choroby Guala. Niech ktoś mu da snik3rsa i go obudzi póki czas. Brawo Legia ! Kapaudi, Pankov, Wszołek, Augustyniak, Morishita zagrali bardzo dobry mecz. Kobylak wyjął jedną setkę. Kapi, Vinagre i Luqi zasuwali ostro. Chodyna dziś słabiej. No i bramka Szczepaniaka. Brawo cała Legia !!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo. Bardzo ładnie to wyglądało zwłaszcza w pierwszej połowie. Tylko formacja ataku nie istnieje. Jedynie to Gual gra choć bardziej to kiwa się sam ze sobą. Gdybyśmy mieli lepsze transfery a nie dziadów w ataku dopiero była by siła.

Nsame, Pekhatr, Alfarela to pieniądze wywalone w błoto. odpowiedz

NaSpokojnie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Super wynik 👏

Mam wrażenie że młodzi dają dużo ożywienia przy zmianach.

Super że wchodzą do składu 👍 odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.in-addr.arpa Nie spodziewałem się tak wyśmienitego wyniku, jestem zachwycony a komunistom z Nikozji należy się szafot odpowiedz

Single malt - 3 godziny temu, *.wawtel.pl Na tle słabej Omonii nasi wyglądali jak profesorowie ( poza Gualem). Świetna obrona. August, Kapi,Mori. Niestety Chodynę ogranicza słaba technika i brak dryblingu. Sama szybkość to za mało. Ale dla wszystkich gratulacje za walkę. No i brawo trener, co by nie mówić! odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl No wiem,że trudno to powiedzieć,ja także za nim nie przepadam,ale brawo Fejo,ale nade wszystko brawo Legia!a teraz w niedzielę mecz ze Stalą i chciałoby się powiedzieć, następni do golenia,ale,czy znowu w drugiej połowie nie złapie nasz zespół zadyszki,oby tak się nie stalo,czego sobie i innym kibicom Legii, życzę!👍 odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.inetia.pl W pierwszej połowie to nie wiedziałem czy to gra Legia czy Barcelona :D W drugiej troszkę gorzej ,brawa dla Kobylaka za obronione w "setki " i ogólnie dla wszystkich zawodników ,nikt nie odstawał ;) odpowiedz

krasnal - 3 godziny temu, *.vultrusercontent.com gual PARTACZ, jedno zagranie na cały mecz. Po jego stratach szły kontry, dlaczego on jest w pierwszym składzie trener tego nie widzi. Graliśmy w 10! odpowiedz

Kiel - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia wciąż gra...koncert. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Przed meczem, remis brałbym w ciemno, a tu mamy 3-0.

Mimo zmęczenia sezonem, niesamowita seria Legii w pucharach trwa.

Brawo !

Fajnie, że na zmianę wszedł Szczepaniak.

Oby więcej takich zmian, w miejsce tych wszystkich Goncalvesów, Alfareli, Nsamów i im podobnych przepłaconych słabeuszy. odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo ładna ofensywna gra Legii.Ladnie grali piłką co mogło się podobać.Cypryjczycy oprócz setki Semedo nic nie pokazali.Widac że ta liga pikuje w dół po tym jak główni sponsorzy z rosji wycofali się że sponsorowania tamtejszych drużyn o czym świadczy ranking tej ligi.Wszyscy zagrali in plus.Swietna zmiana SZCZEPANIAK!!!!!

Uważam że także dobrze zagrał by Urbański...Nie rozumiem dlaczego nie poleciał z legią na Cypr a poleciał taki Alfarel?...Chłopak dał bardzo dobra zmianę.Widac u niego ciąg na bramke.Zatem częściej stawiać na niego oraz na pozostałych młodych legionistow.

A teraz najblizszy mecz ligowy z potentatem ligi polskiej jakże wielką sTala mielec 😂 😂😂 Owszem,w Europie wygrywa tylko co z tego skoro z Mielcem mogą przegrać... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Maverick: Urbanski poleciał do Cypru trenować z drużyna, ale nie jest zgłoszony do zozgrywek conference wiec nie mógł wystąpic dzisiaj. odpowiedz

Mamut - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Precz z komuną odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Fajnie że młody strzelił super sprawa. Nie mamy zmienników to jest przerażające. Wogole trzeba uznać ze nasza gra w tym składzie osobowym jest zajebista. Trener wykonuje na ten moment mega robotę. Nie myślałem że to powiem ale to są fakty. Jeśli zimą znowu osłabia tą drużynę to na wiosnę już na bank nie będzie czym się podniecać nawet w śmiesznej lidze konferencji.

Największy budżet ponoć i co z tego. odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo brawo brawo!💥!💥 odpowiedz

Legia to my Mioduski won - 3 godziny temu, *.chello.pl To jest moc!!!💪💪💪❤️🤍💚🔥 odpowiedz

paw_pawela - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl co tu napisać..👏👏👏👏👏👏 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Brawo,brawo Legia! Kapitalny mecz,wzorowy,kompletny! Kompakt,organizacja gry, rozumienie gry,na najwyższym poziomie! Morda się cieszy na maxa! Oby tak dalej. Dziś podobni do Radnickiego(stroje😜) ale i styl gry. Fantastyczne że trener wpuścił Szczepaniaka! Mówiłem,że chłopak ma smykałkę! Jeszcze raz brawo LEGIA!!!😊💪👏 odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.. Bardzo fajny mecz. Pierwsza połowa niemal wzorowa, w drugiej mądrze oddana inicjatywa, ale mecz pod kontrolą. Awans do play-off pewny, fajnie byłoby awansować bezpośrednio do 1/8 finału 🔥🏆 odpowiedz

Nick - 3 godziny temu, *.chello.pl Petarda. Omonia grała dobrze, mieli ciąg na bramkę i kilku dobrych technicznie gości, a mimo to taki wynik :) Super, super, super odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bravo trener Bravo drużyna👏👏👏👏👏👏👏👏 odpowiedz

Roadrunner - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Miało być 2:0 a legioniści dołożyli jeszcze 3 bramkę tak na wszelki wypadek ❤️🤍💚

Legia Warszawa to nasza duma i sława!!! odpowiedz

Zos - 3 godziny temu, *.162.183 Gual do rezerw, nsame na boisko, i to bez gadania odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl Cieszę się że Legia ograła tych ,,czerwonych” idio*ow.

Żeby w XXI wieku wielbić komunizm i jego największych zbrodniarzy ?

Ciekawe co na to UEFA . odpowiedz

Prawda - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Sober: 2/3 Europejczyków wielbi komunizm. Zapytaj kto chciałby wyjść z UE. Większość odpowie, że chce siedzieć pod komuszym butem. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Dlatego LEGIONISTOM się jest......a nie bywa. I to na całe życie. Teraz jedziemy na pełnej k... w następnym meczu. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. I tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 3 godziny temu, *.chello.pl Gual....CO TO BYŁO? odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.com.pl Szanuję ten wynik, to nie lada osiągnięcie mając Guala w składzie. odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.centertel.pl Druga połowa rozegrana po mistrzowsku taktycznie.

Brawo Pan Feyo.💪 odpowiedz

Wita(L)is - 4 godziny temu, *.148.83 Brawo Legia! odpowiedz

replika - 4 godziny temu, *.orange.pl Może nie do końca styl taki, jak bym chciał, ale wynik piękny. Młodzież na końcu pokazała odwagę. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @replika: No ten drugi, wysoki to porażka... odpowiedz

Wachtel - 4 godziny temu, *.chello.pl Brawo za walkę i wynik. Gual do rezerw. Tylko Legia😎 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.247.55 Za te transparenty, za tę oprawę należało się ku... om. odpowiedz

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Raz sierpem, raz mlotem.. .F@@K OMONIA !!!! odpowiedz

