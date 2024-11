Augustyniak: Musimy taką grę przenieść na ligę

Czwartek, 28 listopada 2024 r. 23:10 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Szczęście sprzyja lepszym. My dziś byliśmy lepsi od Omonii i wygraliśmy zasłużenie - powiedział po zwycięstwie z Omonią Nikozja pomocnik Legii, Rafał Augustyniak.









- Musieliśmy przetrwać trudne momenty na początku drugiej połowy. Przez pierwsze 15-20 minut nie mogliśmy się w ogóle utrzymać przy piłce. Trochę się męczyliśmy, ale graliśmy dobrze w defensywie, co potrafimy robić. W Europie nie straciliśmy jeszcze gola, mam nadzieję, że przełożymy to również na ligowe podwórko, będziemy grać tak jak dziś i zdobywać punkty.



- Tak jak powiedziałem, musimy taką grę przenieść na ligę, bo w niej tracimy wiele bramek. Nie wiem, czy to kwestia koncentracji, czy coś innego. Pokazujemy jednak tym czwartym czystym kontem, że potrafimy grać w obronie i być zdyscyplinowani. Mam nadzieję, że będzie to wyglądać dalej tak jak w tym momencie.



- Fajnie, że tak młody chłopak strzela bramkę. To dla niego super sprawa. Dostaje mało minut, a dziś wszedł i zdobył gola. Oby to go podbudowało. Pokazujemy, że mamy dużo wariantów grania tych długich piłek. W tym elemencie jesteśmy mocni. Musimy grać tak dalej, kontynuować europejską passę i myślę, że będzie dobrze.