Legioniści trenowali na Stadionie GSP

Pogoda na wyspie jest idealna do gry w piłkę. W ciągu dnia było słonecznie, w godzinie treningu termometry wskazywały 12 stopni Celsjusza. Taka sama pogoda ma być w czwartek. W godzinie meczu spodziewanych jest ok. 10 stopni na termometrach. Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Omonia Nikozja - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 28 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego. Całe zajęcia były otwarte dla mediów, które licznie przybyły na Cypr. Poniżej prezentujemy zdjęcia: Legia trenowała na Cyprze - Woytek / 33 zdjęcia fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

O godz. 19:00 czasu cypryjskiego drużyna Legii Warszawa przeprowadziła oficjalny trening przed czwartym meczem w Lidze Konferencji na stadionie GSP. Jest to największy obiekt na Cyprze - może pomieścić ponad 22 tysiące kibiców. Legia trenowała na Cyprze - Woytek / 33 zdjęcia

