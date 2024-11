Pankov: Chcemy zachować czyste konto

- Nie chcę wypowiadać się za wszystkich, ale może niektórzy zawodnicy uważają, że Europa jest ważniejsza niż liga. Wiem, że dla kibiców liga jest ważniejsza. Mamy dobrych napastników, którzy potrafią strzelać bramki. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować to jutro i zachowamy swoją dobrą pozycję i czyste konto - dodał Serb.

- Bronimy wszyscy, jako drużyna. Dla mnie osobiście jest łatwiej grać w tych meczach europejskich. Ekstraklasa jest bardziej wymagająca przede wszystkim pod względem fizycznym. W europie nie grasz ciągle, a Ekstraklasa jest co weekend, to naprawdę duży wysiłek - mówi przed meczem 4. kolejki Ligi Konferencji z Omonią Nikozja Radovan Pankov .

Okęciak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lubię go, chłop z jajami. W dodatku solidny obrońca który nie odstawia nogi. odpowiedz

124 - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy pozostali koledzy z linii obrony chcą podobnie 🤔 odpowiedz

ops2 - 4 godziny temu, *.plus.pl a jacy to napstnicy .... ? odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Lubię Pankowa. On zdaje sobie sprawę, co to Legia i wie, gdzie się znajduje. Znaczy, w jakim miejscu. odpowiedz

