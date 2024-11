8 grudnia Mikołajki na Legii

"Przygotowaliśmy mnóstwo fajnych gier i zabaw dla dzieci. Będzie dużo śmiechu i zabawy w miejscu, gdzie każde dziecko może się dobrze czuć i być sobą" - informuje Legia. Bilety na to wydarzenie karneciarze odbierać mogą na stronie bilety.legia.com , gdzie należy wybrać wydarzenie "Legijne Mikołajki", liczbę biletów w sektorze Premium Club, a następnie podać numer PESEL osoby, na którą przypisany będzie bilet. Dla wszystkich uczestników Legijnych Mikołajek przygotowany będzie parking klubowy - wjazd przez bramę nr 2 od strony ulicy Łazienkowskiej. Stamtąd trzeba będzie przejść do bramy numer 4, gdzie będzie wejście na Mikołajkową imprezę.

W niedzielę, 8 grudnia, Legia Warszawa organizuje Mikołajki dla posiadaczy karnetów oraz ich dzieci do 13. roku życia (limit troje dzieci). Impreza odbędzie się w Premium oraz Gold Club na trybunie zachodniej naszego stadionu i prowadzona będzie w godzinach 12:00 - 14:00.

